¡SE ACERCA LA REUNIÓN DE BTS! Dos nuevos integrantes terminaron el servicio militar

Dos nuevos integrantes del fenómeno musical BTS, Jungkook y Jimin, acaban de terminar su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Su liberación pone a la agrupación un paso más cerca de su tan esperada reunión completa.

Durante este miércoles 11 de junio, ambos fueron oficialmente dados de baja y formaban parte de la 5ª División de Infantería en Yeoncheon, donde sirvieron durante los últimos 18 meses, según la revista Billboard.

A la salida, los artistas fueron recibidos por un pequeño grupo de fans y medios. “Hace tiempo que no estoy frente a una cámara, estoy un poco avergonzado”, dijo Jungkook entre risas. Por su parte, Jimin agradeció el apoyo y pidió recordar a los soldados que aún están en servicio.

La escena fue cálida, emotiva y breve, pero suficiente para disparar las expectativas del ARMY, tanto en Corea como en México y Latinoamérica.

¿Qué se sabe del regreso a la música de BTS?

Con la baja de Jungkook, Jimin, RM y V, ya son seis de los siete miembros de BTS quienes han terminado su servicio militar . Solo Suga, que realiza un servicio alternativo, culminará el próximo 21 de junio de 2025.

HYBE, la agencia que representa al grupo, decoró su sede con un gran cartel que dice: “WE ARE BACK”, aunque no ha confirmado oficialmente una fecha de regreso ni actividades grupales. Sin embargo, miembros como RM han declarado que planean volver “con un performance increíble” una vez que estén todos reunidos.

Jungkook y Jimin: sus trayectorias individuales fortalecidas

Durante su servicio, ambos artistas mantuvieron vigente su carrera con trabajos previos al alistamiento . Jungkook lanzó su álbum “Golden”, con éxitos como Seven y Standing Next to You, mientras que Jimin estrenó su disco “Muse”, que recibió elogios por su madurez artística.

Estos proyectos consolidaron su identidad musical individual, y ahora los fans se preguntan si seguirán como solistas por un tiempo más o si ya se preparan para una reunión grupal completa.

Expectativa global y reacción en México por el regreso de BTS

En México, el ARMY celebró con publicaciones, hashtags y visualizaciones en plataformas digitales. Las reproducciones de canciones en Spotify, YouTube y Apple Music se dispararon tras la noticia, en especial los temas de Golden, Muse y el sencillo grupal Take Two.

Mientras tanto, algunas cuentas de fans ya comenzaron campañas para pedir un tour en América Latina, ante la posibilidad de una nueva gira mundial en 2026.

