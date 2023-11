Roberto Palazuelos muestra los impactantes daños en su casa de Acapulco tras el huracán ‘Otis’

Roberto Palazuelos fue una de las celebridades que resultaron afectadas por el paso del huracán “Otis” en Guerrero. A más de una semana de que ocurrió el desastre natural, el “Diamante Negro” mostró los impactantes daños que presentó la exclusiva mansión que tiene en Acapulco.

Desde que ocurrió la tragedia en Acapulco, Roberto Palazuelos ha sido una de las voces que más se ha pronunciado sobre el huracán “Otis” , y a través de sus redes sociales, el actor y empresario ha emitido diversos mensajes para invitar a la gente a donar víveres para los damnificados, e incluso da tips sobre dónde los están recibiendo.

Sin embargo, Roberto Palazuelos no había mostrado los estragos que el huracán “Otis” dejó en una lujosa mansión que tiene en Acapulco, y aunque de momento la propiedad está desocupada porque el empresario planea rentarla, sí compartió algunas impactantes fotos que muestran los daños.

ASÍ QUEDÓ LA CASA DE ROBERTO PALAZUELOS EN ACAPULCO TRAS EL HURACÁN “OTIS”

Fue en exclusiva para el programa “De Primera Mano” que Roberto Palazuelos mostró algunas imágenes de los daños que quedaron en su propiedad, conocida como la “Casa de la Ensenada”.

En las fotografías, se observan los camastros y sombrillas tiradas en el piso, así como vidrios rotos; por otra parte, se logran ver restos de palmeras e incluso tierra en los muebles de la lujosa casa.

Roberto Palazuelos aceptó que los daños en su casa fueron cuantiosos; sin embargo, se mostró positivo en que pronto logrará repararlos:

“Está golpeada, pero no tanto, la voy a levantar rápido, no se me rompió nada de mis estructuras. Yo creo que me protegió la montaña”, detalló Palazuelos para el programa.

¿CÓMO ES LA CASA DE ROBERTO PALAZUELOS EN ACAPULCO?

La lujosa casa que Roberto Palazuelos tiene en Acapulco, en efecto, está en renta para ciertas épocas del año, pero si quieres disfrutar de una lujosa estancia deberás pagar una cantidad nada despreciable: de 35 mil a 50 mil pesos por noche, dependiendo de la temporada.

La vivienda tiene vista al mar, seis amplios cuartos, dos comedores, cuatro albercas, un cuarto de televisión y un comedor para 10 personas.