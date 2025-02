¿Qué harán con las cenizas de Daniel Bisogno? El emotivo destino que tendrán los restos de ‘El Muñeco’

El funeral y los homenajes realizados para recordar la figura de Daniel Bisogno y su paso por “Ventaneando” ya llegaron a su fin. Por ello, es momento de pensar en dónde descansarán las cenizas del carismático conductor y todo apunta a que será en un lugar muy especial... o al menos eso dijo Alex Bisogno , su hermano.

Alex, quien durante varios años trabajó en el programa de TV Azteca “Al Extremo”, ofreció una sincera entrevista en donde dejó entrever que la urna con las cenizas de Daniel Bisogno será depositada en un sitio que seguramente le habría gustado mucho a “El Muñeco”, aunque él nunca lo expresó de forma directa.

¿DÓNDE DEPOSITARÁN LAS CENIZAS DE DANIEL BISOGNO?

En la charla vía telefónica difundida en plena emisión en vivo del programa “Al Extremo”, Alex Bisogno dejó en claro que, aunque todavía no se decide la última palabra, todo apunta a que la urna con las cenizas de Daniel Bisogno será depositada en el mismo nicho donde están los restos de su mamá.

“Ese hubiera sido el sueño de mi mamá, el sueño de Daniel. Ellos siempre tuvieron una conexión única”

Es importante recordar que Daniel Bisogno tenía una relación muy cercana con su mamá María Araceli Bisogno, quien murió el pasado 24 de febrero del 2024; debido a ello, resulta natural que ambos descansen en el mismo lugar. No obstante, Alex dejó en claro que todavía falta tomar en cuenta muchos factores y aún “no hay nada resuelto”.

“Probablemente las coloquemos junto a las cenizas de mi mamá... Creo que ese hubiera sido el sueño de mi mamá, el sueño de Daniel. Ellos siempre tuvieron una conexión única e irrepetible”, aceptó Alex en la charla.

Por otra parte, Alex Bisogno aceptó que en este momento se encuentra muy afectado ya que, con el fallecimiento de “El Muñeco”, no pudo cumplir una promesa muy importante que le hizo a su mamá al momento de su deceso:

“Yo le prometí que sacaría adelante a Daniel y la vida no me lo permitió... Hice todo lo que estuvo en mis manos y no pude”, se lamentó.

¿DE QUÉ MURIÓ DANIEL BISOGNO?

De acuerdo con la información oficial del programa “Ventaneando”, Daniel Bisogno perdió la vida debido a las complicaciones de salud que le acarreó el trasplante de hígado al que se sometió hace 4 meses:

“Nuestro querido Daniel Bisogno acaba de fallecer a causa de las complicaciones que le sobrevinieron luego del trasplante de hígado al que fue sometido en septiembre pasado”, aclaró el show de TV Azteca en su cuenta de X.