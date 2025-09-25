¿Quién embrujó a Lamine Yamal? Mhoni Vidente “descubre” que perdió el Balón de Oro por una cantante

Lamine Yamal apenas tienes 18 años pero su carrera en el futbol es espectacular.

Ya tiene, por ejemplo, una Eurocopa gracias a que jugó en la selección española que ganó ese torneo en 2024, en donde Yamal también se llevó el trofeo como mejor jugador joven.

La esperanza para él es que ese ciclo terminara con el Balón de Oro, máximo galardón para un futbolista europeo.

Pero desde hace una semana, Mhoni Vidente le echó las cartas y vio que no lo iba a ganar.

Y así fue, el ganador del premio fue Ousmane Dembélé.

¿Qué ve Mhoni Vidente en el futuro de Nicky Nicole y Lamine Yamal?

Para Mhoni Vidente, la razón de ese triunfo no es solamente futbolístico sino que tiene que ver con razones más allá de la cancha y que se relacionan directamente con una obsesión romántica.

Actualmente, Yamal es novio de la cantante argentina Nicky Nicole, una relación que comenzó apenas en julio de este 2025.

Se conocieron a través de un videojuego cuyo gusto comparten. En sus redes sociales publicaron fotos de sus partidas con mensajes de coqueteos que terminaron por confirmar su noviazgo.

Afortunado en el amor, desafortunado en el futbol Instagram

Para Mhoni Vidente, sin embargo, esa relación no es del todo clara.

“Le están haciendo brujería, mal de ojo o mala vibra a Lamine Yamal. Se lo está haciendo Nicky Nicole”, asegura la astróloga al ver las cartas.

Incluso señala que el papá del futbolista no está de acuerdo con ese noviazgo.

“El papá de Yamal ha de estar aventando madres: ‘nomás te juntaste con esta niña y no ganaste el balón de oro, no anotas goles, está más tonto que nunca, te lleva ocho años, búscate una jovencita”.

De todos, Nicky Nicole lo felicitó Instagram

De acuerdo con Mhoni, las energías de Yamal y Nicole no están empatadas y eso afecta y seguirá afectando la carrera del que se considera el mejor prospecto del futbol español desde Iniesta.