¿Qué le pasó a Julián Gil en los dientes? Así fue su sorpresiva aparición en un VIDEO

Julián Gil se volvió tendencia hace unos días tras publicar un video en redes sociales donde mostró a sus fans cómo perdió uno de sus dientes frontales después de salir de un reality. Lejos de lamentarse, el empresario y modelo lo tomó con humor.

“Una experiencia increíble, única, muy dura. Quiero enviar mucho cariño a mis águilas y pedirles que se cuiden porque miren lo que me pasó... Sin un diente, lo que me faltaba”, dijo el actor de telenovelas. Luego agregó: “Lo bueno es que me visitará el ratón Pérez”.

¿Por qué Julián Gil perdió uno de sus dientes?

Julián Gil perdió su diente frontal en un accidente en ‘La Isla: Desafío Extremo’. Aunque ya lo tenía flojo, el incidente lo debilitó aún más. Finalmente, se le cayó durante un viaje por Europa.

Aunque la lesión le dejó un desgarro y varias visitas al médico para terapia, Gil actuó de inmediato para recuperar su sonrisa y acudió rápidamente al dentista para un arreglo.

Tras el pequeño percance, Gil ha compartido con alegría varias fotos y videos en su cuenta de Instagram, mostrando su nueva dentadura. Sus fans, aunque no han superado el detalle, le siguen enviando mensajes de apoyo y chistes al respecto.

“Me encanta tu seguridad”, “Te ves bien guapo”, “Te ves divino, querido”, “Espero que el ratón deje buena recompensa”, y “A pesar de estar sin dientes y sin premio, eres el mejor”, fueron algunos de los comentarios.

Ahora solo queda esperar que el actor de ‘Un amor viejo en París’, ‘El Maleficio’ y ‘Eva Luna’ comparta detalles sobre su recuperación completa del brazo y la rodilla.

¿Qué enfermedad tiene Julián Gil?

Julián Gil fue diagnosticado con cáncer de piel desde el 2021 y por lo que tuvo que ser operado en varias ocasiones. Si bien se trata de una afección complicada, el famoso fue atendido de forma oportuna.

Desde entonces, el actor de ‘Por amar sin ley’ estuvo bajo observación por los médicos, ya que el cáncer puede regresar en cualquier parte de su piel.