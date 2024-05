A Violeta Isfel se le cayeron sus carillas y mostró cómo son sus dientes reales: VIDEO

Si alguien en el mundo del espectáculo es muy “neta”, esa es Violeta Isfel, pues ella no tiene pena al momento de mostrarse tal y como es en redes sociales; sin filtros.

La actriz de “Atrévete a soñar” se convirtió en tendencia al compartir con sus seguidores cómo es su dentadura real, sin sus carillas y es que se le dañaron y tuvo que cambiárselas.

“Resulta que comiendo un huesito se me revienta una muela, se cayó la carilla. Pasó y mi dentista anterior, que me hizo esta sonrisa que tanto aman, porque deben saber que mis dientes están chuecos abajo. Me pusieron carillas, abajo se me cayeron dos antes de la pandemia y me puso otro color, a lo mejor es muy sutil, pero yo sí lo noté. De este lado, comiendo otro huesito se revienta otra, entonces dije “es momento de cambiarlas”, dijo en Tik Tok.

Tras varias piezas de las carillas que se le cayeron y la molestia de no verse como quería, Violeta decidió viajar a Guadalajara, ciudad donde se encuentra su dentista.

“Me voy a arreglar los dientes… Mis dientes ya saben que se van, empecé a sentir algo raro, mira toda la carilla completa (se cayó), ya saben que ya se van… Cosa bien rara, se me vino completa, no rota, ves ya necesitaba cambiarlas”, comentó.

Finalmente, en Instagram mostró cómo le quedó su nuevo diseño de sonrisa.