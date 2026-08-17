POSICIONAMIENTO de La Casa de los Famosos México: ¿Qué tanto se dijeron en la tercera gala de eliminación?

La tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos lleva como preámbulo el Posicionamiento, donde los habitantes exponen sus motivos para ver a alguno de los nominados fuera de la competencia.

Uno a uno, los habitantes se dijeron las verdades a la cara... Mariana Ochoa no se posicionó, pues apenas volvió al juego.

Gema se posicionó con Luis:

“Desde que se fue Fede, tu energía se fue a los suelos. Siento que estás aquí sin estar. Me gustaría escucharte, tus chistes de tu propia boca; te escudaste mucho en Fede, y sin él, quiero verte brillar a ti. Sé que tienes un sentido del humor padre, pero no sé si te estés cuidando de pasarte. Si te quedas, me gustaría escucharte más”.

“Fede fue un gran aliado, pero no quita que pueda dar lo mejor. Si me quedo, me gustaría crecer contigo”, respondió a Gema.

Brianda se posicionó con Flor Vigna:

“Te vi perdida, triste, tuviste un par de conflictos y siento que conocí a una Gema con una personalidad bonita, y no sé qué te esté pasando, que te estás yendo para adentro, y espero que vuelva la Flor que conozco”.

“Te prejuzgué y pensé que no tenías sentimientos, pero no paras de incluir a todos, y ser generosa. Me volvió una depresión, acá mis monstruos aparecieron de vuelta, pero les voy a ganar”, respondió Flor.

Ernesto Laguardia se posicionó con Flor Vigna:

Te siento como una hoja suelta al viento. Como una flor roja en un bosque oscuro. Te invitaría a pensar que este juego no es para todo. Pero si te quedas, espero que tengas mejor inteligencia emocional para que te sientas bien.

“Admiro tu inteligencia emocional, siempre tienes una respuesta. Tienes razón, no debo ser una hoja, sino una flor. Mi ritmo es más lento, prefiero ser introvertida y real que extrovertida y falsa; crecer duele, pero no crecer duele más”.

Yahir se posicionó con Memo:

“Quiero que te vayas de la casa porque soy papá tambien, he sentido tu preocupación por Luca y eso te tiene atrapado en pensamientos y a lo mejor falto de energía. Si te quedas, espero que encuentres la confianza y la fe que tu señora va a llevar el barco exitosamente”.

“Tienes razón, he estado fatigado, no es secreto que ser padre de 4 y el ritmo de trabajo me ha llevado a un déficit de sueño; pero intento pasarla bien contigo y La Casa, me seguiré pasándola bien si el público lo decide”, respondió Memo Schutz.

Cynthia se posicionó con Flor:

“Sé que hablamos en la semana. Te siento en lo quehaceres floja. Ves que habemos gente arreglando, y arreglas tres cosas y te vas. A veces piensas que no nos damos cuenta, pero sí, nos da coraje. Si te quedas me gustaría que participaras porque todos vivimos en La Casa”.

“Existe la subjetividad en los puntos de vista, pero estoy tranquila de que afuera la gente lo ve. Todos los días, no hubo ni un día de limpiar lo mío, me siento a gusto de cumplir con la convivencia. Me fui para adentro no me sentí vista, y abandone esa posición de Cenicienta sumisa, y si me quedo, espero ser más valiente que sumisa”.

Aldo se posicionó con Flor Vigna:

“Quisiera que se fueran todos porque somos mucho, pero te escojo a ti Flor. ¡DESPIERTA! Estás de hueva, dormida, por favor despierta, te lo ruego. Sé que dentro de ti hay una mujer chinchona, pero ahorita duermes a un búho. Déjame hacerte un cambio de imagen porque no puedo con tu look”.

“Tienes razón; cuando se me abrieron las puertas en México, venía de una depresión grande y México me dio una oportunidad, pensé que estaba bien y en este reality se despertaron mis monstruos, sentir que no encajo... Pero de ti aprendo a que hay que ser protagonista, y reírte de las cosas buenas y malas”.

Karina Torres se posicionó con Yanet:

“Quiero que eres muy fuerte, eres buen rival para competir, vine a jugar, y si te quedas, espero que empiece el juego”.

“Gracias por tus palabras, espero no irme, pero si regreso, me encantaría que hiciéramos una conexión increíble”, respondió Yanet.

Moisés se posicionó con Arantza:

A pesar de que ayudas, y te comunicas y convives, te he notado ausente. Desde que se fue Fede, algo se movió. Vi un despertar en ti, vi a una mujer envalentonarse; me gustaría seguir conociendo tu personalidad, si te quedas, espero que sigas levantando la voz”.

“Esto es un juego y desde que cantaste tu juego; Decidí quiénes eran mis aliados; admiro tu manera de ganar y respeto tu interesante punto de vista, opero yo brillo ante tus ojos gracias al público. Si regreso a esta casa, te prometo que vas a ver incendiar gente”.

Ese Pérez se posicionó con Luis Chaparro:

“Te echaste un comentario, metiste a mi mamá, tú sabes de qué te estoy hablando. Quisiera ponerte un cachetada... No se mete uno con la mamá, es sagrada y hace ratito me irrité mucho, no dije nada porque Brianda estaba presente y no se merece eso; Tú sabes que te quiero pero hace rato me irritaste mucho.

Luis respondió: “Te ofrezco una disculpa. Mi chiste no era con esa posición. Hipótesis tonta. Me atreví a hacer ese chiste porque tú también tienes una vibra alivianada que entiende qué es un chiste; no es el caso, no me metí con tu mamá, no quiero que se tergiverse de esa manera. Fue un caso hipotético, creo que tú entiendes el humor negro”.

A petición de Galilea Montijo, Luis explicó su chiste: “Era un ¿qué prefieres? Un caso hipotético qué prefieres besar a tu mamá en el cuerpo de Megan Fox, o a Megan Fox en el cuerpo de tu mamá..."; pero Ese Pérez acotó: “Y no fue el beso... No fue de que si besaba a mi mamá, fue que si me la daba.... En el medio de la comedia no se mete con la mamá de nadie”.