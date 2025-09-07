Suscríbete
¿Por qué la reina Isabel II murió si perdonar a su nuera, la princesa Diana?

Este lunes 8 de septiembre se cumplen tres años de la muerte de una de las monarcas más longevas en la historia de Gran Bretaña

September 07, 2025 • 
Alejandro Flores
diana isabel II (1).jpg

Dos generaciones, dos visiones distintas de la monarquía

Enciclopedia Británica y HBO

La Reina Isabel fue un emblema para la corona británica.

Su reinado se caracterizó por un estilo innovador y de hecho impulsó algunas modernizaciones para adecuarse a los vertiginosos cambios de la sociedad.
Por ejemplo, abrió las puertas del palacio de Buckingham para que la televisión captara algunos momentos de la vida privada familiar de la realeza.
También permitió la disolución del matrimonio de su hermana, privilegiando el amor antes que el protocolo monárquico.
Pero cuando se enfrentó al dilema llamado princesa Diana, sus acciones fueron totalmente distintas.

El año terrible de Isabel II

Dentro de su largo reinado, 1992 fue llamado el “año terrible” porque tuvo que enfrentar fuertes críticas a los privilegios de la monarquía pero sobre todo, recibió un duro golpe emocional con el divorcio de su hijo Carlos y la princesa Diana.
La enciclopedia británica reseña, sin embargo, que los problemas para Isabel II fueron más duros en 1997, cuando la firma oficial del divorcio de Diana y Carlos coincidió con la muerte de la princesa.
Para entonces, Isabel II ya manifestaba una total animadversión por Lady Di, quien se había convertido en una crítica de la monarquía y sus formalidades.

Diana Spencer, Lady Di

Llegó incluso a publicar un libro con la ayuda de un escritor fantasma que mantuvo oculta la identidad de Diana como la verdadera autora. En ese libro revelaba las infidelidades de Carlos y la crueldad y frialdad con la que Isabel II la trataba.
Esos antecedentes provocaron el surgimiento de una teoría: quizá la corona británica, sus servicios de inteligencia, habrían planeado o colaborado para provocar la muerte de Diana.
Es una teoría que, como muchas otros, nunca se comprobó. Hasta ahora las policías francesa y británica han concluido siempre que Lady Di murió en un accidente de auto en París.

La reina doblegada

Pero lo que sí es cierto y comprobable es que aún después de que Diana murió, Isabel II se empeñó en mostrar su enojo con ella.
Como ya se había firmado oficialmente el divorcio, técnicamente Diana de Gales ya no pertenecía a la monarquía.
Isabel II entonces, al enterarse que Diana había muerto en París, ordenó que la corona negara cualquier protocolo de realeza.
Cuando su hijo Carlos le pidió que le permitiera ir a París por los restos de Diana en el avión de la corona británica, Isabel II contestó con desdén que no.

La reina Isabel II cumple 91 años

El hecho está documentado en el documental de tres parte que se puede ver en HBO “Lady Di ¿tragedia o traición?”.
Isabel jamás accedió a la petición de Carlos pero cedió ante el clamor popular del pueblo británico que exigió que su princesa fuera tratada como princesa.

Reina Isabel II
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
