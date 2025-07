¡Arrepentido! Julián Gil se retractó por entrometerse en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán

El reality “Secretos de parejas” mostró una faceta desconocida de Julián Gil, quien se atrevió a hablar acerca de su intimidad, y hasta la de Gabriel Soto, a quien el actor argentino balconeó al hablar de su presunto idilio con Marjorie de Sousa. Ahora, al ver todo lo que ocasionó, se mostró arrepentido por haber expuesto a sus colegas de esta manera y no haber pensado en todo lo que sus palabras podían ocasionar.

Durante una reciente charla para las cámaras de “Venga la Alegría”, Julián Gil habló de las escandalosas declaraciones que hizo sobre la intimidad de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, cuyo matrimonio dijo, habría terminado por culpa de Marjorie de Sousa. Notablemente apenado, el artista confesó que está dispuesto a pedir perdón para solucionar los problemas que sus palabras pudieran haber causado.

“Le escribí, yo le escribí a Gabriel y quedamos de vernos. Ahora me imagino que lo buscaré para vernos. Si él lo necesita (una disculpa), pues sí. Porque él es alguien a quien quiero mucho, lo respeto muchísimo, y estuvo metido en este ped* innecesario. Así que si le tengo que pedir perdón, ¿por qué no? Pero a él, a él sí”, expresó el histrión, evidenciando que su arrepentimiento no incluye a su expareja, con la que tiene pésima relación por temas relacionados a su hijo en común.

Julián Gil asegura que estaría dispuesto a disculparse con Gabriel Soto por revelar que supuestamente Marjorie de Sousa fue la responsable de su ruptura con Geraldine Bazán.😳🫤#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/uwYQkUfCLW — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 15, 2025

¿Qué dijo Julián Gil sobre Gabriel Soto? La explosiva revelación que incluyó a Marjorie de Sousa

Hace un par de semanas, durante uno de los episodios de “Secretos de parejas”, Julián Gil habló de su tortuoso pasado con Marjorie de Sousa. Y además de señalarla directamente por supuesta violencia física, también aseguró que la actriz de “La desalmada” habría sido la responsable de que Gabriel Soto se divorciara de Geraldine Bazán, y no Irina Baeva como siempre se pensó.

Al respecto, Gabriel reaccionó molesto y se dijo decepcionado de su colega, advirtiendo que esperaría la oportunidad de platicar con él, con el fin de que pudieran resolver toda esta controversia y guerra de declaraciones. En tanto, la venezolana se mantuvo hermética y no emitió ningún comentario.