Mariana Seoane le dedicó un inesperado mensaje a Susana Zabaleta tras su presunto diagnóstico de cáncer

En los últimos días, han salido a la luz inquietantes rumores en torno a la salud de Susana Zabaleta, quien supuestamente habría lidiado con un diagnóstico positivo a cáncer. Aunque hasta el momento la soprano no ha querido hablar personalmente del tema, varios de sus compañeros de la industria ya le han mostrado su apoyo, tal como lo hizo Mariana Seoane en un gesto con el que le puso fin a su rivalidad.

Mariana Seoane lima asperezas con Susana Zabaleta tras revelarse que podría tener cáncer

Durante una reciente charla con los medios y retomado por “Ventaneando”, Mariana Seoane se pronunció ante los rumores de que Susana Zabaleta habría sido diagnosticada con cáncer. Al respecto, la actriz de “Tierra de esperanza” señaló que ya no quería más conflictos, pero sí atinó a mostrarse solidaria y expresar que desea que no se trate de algo verídico.

“Primero que nada, mandarle todas las bendiciones del mundo, porque yo viví algo bien complicado. Ojalá que no sea, que sea una de estas noticias que de pronto salen y no son reales. Así que ojalá no. Se ve muy sana, se ve muy feliz, está súper bien acompañada. Entonces, yo te deseo corazón lo mejor del mundo”, explicó la artista.

Cabe recordar que este tema es sumamente sensible para Mariana Seoane, pues a inicios de 2025 sufrió la pérdida de su mamá por esta razón. Ya que la señora Stella García murió a causa del cáncer con el que llevaba tiempo lidiando, un proceso en el que estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos.

¿Por qué se pelearon Mariana Seoane y Susana Zabaleta?

La enemistad de Susana Zabaleta y Mariana Seoane se dio hace apenas un par de meses, cuando la intérprete de “Niña buena” criticó a su colega por tener un romance con un hombre 30 años más joven que ella. Y si bien la soprano se tomó con gracia este comentario, en redes sociales los internautas se lanzaron en su contra por entrometerse en una relación ajena.

Además, el escándalo se incrementó después de que el propio Ricardo Pérez se mofara de estos comentarios y Matías Gruener señalara que esto solo demostraba la envidia hacia su mamá.