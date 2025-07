¡Impactante! Una famosa cantante terminó en el hospital por el uso de jeans muy ajustados: ¿qué pasó?

La cantante y actriz Suki Waterhouse compartió que su repentina ausencia en redes sociales se debió a una emergencia de salud provocada por el uso de pantalones excesivamente ajustados. Su confesión, hecha con humor pero respaldada por imágenes desde el hospital , abrió un debate sobre los riesgos de la moda sumamente apretada, así como de la importancia de la comodidad y la salud al vestir.

¿Qué le ocurrió a Suki Waterhouse?

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Suki Waterhouse explicó que fue hospitalizada tras desarrollar una hernia, condición que atribuye directamente al uso de pantalones demasiado ceñidos. La cantante escribió con ironía: “¿Alguna vez pensaste que hace seis meses usé unos pantalones tan ajustados que me causaron una hernia y he tenido demasiado miedo de decírtelo?”

La publicación incluyó una imagen desde la cama de hospital, donde se le ve con bata médica, y otra en pleno escenario , donde luce los pantalones verdes que, según ella, habrían provocado la lesión. La artista, conocida por su papel en la serie “Daisy Jones & The Six”, recibió mensajes de apoyo y comentarios que, entre el asombro y la broma, celebraron su actitud despreocupada.

¿Qué es una hernia y cómo puede generarla la ropa ajustada?

Una hernia ocurre cuando un órgano o tejido sobresale a través de un punto débil de la pared muscular. En casos como el de Waterhouse, se presume que la presión constante en la zona abdominal, generada por ropa extremadamente ajustada, pudo haber contribuido a la formación de una hernia inguinal.

Aunque la Clínica Mayo describe esta condición, no especifica que el uso de ropa ajustada sea una causa directa, sin embargo, la presión constante ejercida por prendas muy ceñidas en la zona abdominal podría, en ciertos casos, contribuir a la tensión en áreas vulnerables o agravar una condición preexistente. Aunque no es común que la ropa por sí sola cause hernias, sí puede agravar una predisposición o impedir el flujo normal de presión abdominal.

¿Cómo reaccionaron los fans de Suki Waterhouse?

La revelación no pasó desapercibida. Decenas de seguidores reaccionaron con sorpresa, empatía e incluso humor ante la situación. Algunos comentaron que su experiencia la hacía parecer “una estrella de rock de los años 70”, mientras otros elogiaron su capacidad para hablar abiertamente de un tema poco usual entre celebridades.

Una usuaria escribió: “En el escenario con pantalones de cuero y luego conectada a un suero en el hospital, como una verdadera estrella de rock”. La publicación recibió miles de reacciones en cuestión de horas, al destacar la cercanía y honestidad con la que la artista maneja su imagen pública.

¿Qué cuidados debe tener Suki Waterhouse tras su hernia?

Aunque la cantante no detalló el tipo de tratamiento recibido, es común que este tipo de lesiones requieran reposo y, en algunos casos, cirugía para evitar complicaciones. La recuperación puede tomar varias semanas y suele implicar restricciones en actividades físicas intensas, especialmente para quienes, como ella, se desempeñan en escenarios exigentes.

La artista no ha confirmado si esta situación afectará las fechas de su próxima gira, aunque todo indica que su recuperación ha sido positiva.

¿Cuál es la situación actual de Suki Waterhouse?

El 2024 y 2025 han sido años intensos para Suki Waterhouse. En marzo del año pasado, dio la bienvenida a su primera hija junto al actor Robert Pattinson, con quien se comprometió en diciembre de 2023. La pareja ha mantenido en reserva los detalles sobre su bebé, aunque han compartido algunos aspectos íntimos en entrevistas y apariciones públicas.

En lo profesional, la cantante lanzó su segundo álbum de estudio titulado “Memoir of a Sparklemuffin”, y fue una de las teloneras de “The Eras Tour” de Taylor Swift durante las fechas en el estadio de Wembley, en Londres. También ha estado inmersa en la preparación de su próxima gira, el Sparklemuffin Tour, que iniciará en el Reino Unido en las próximas semanas y se extenderá a Estados Unidos en septiembre.