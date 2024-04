Paul Stanley no soportó y esta fue su explosiva reacción a ¿Quién lo mató?, la serie sobre el asesinato de Paco Stanley

Paul Stanley ya había expresado anteriormente su desacuerdo con el tratamiento que le darían a su padre, Paco Stanley ¿Quién lo mató?; ahora, volvió a ser cuestionado sobre el tema.

¿Quién lo mató?, la apuesta de Prime Video que promete desentrañar las teorías que surgieron en torno al asesinato de Paco Stanley ocurrido en 1999, ha dado bastante de qué hablar luego de que hace unos días se revelaran las primeras imágenes del elenco de la serie.

Roberto Duarte tendrá una misión difícil al meterse en el papel de Paco Stanley en este proyecto, en donde lo acompañarán estrellas de la talla de Diego Boneta, Belinda y Luis Gerardo Méndez, por lo que no son pocas las personas que esperan con ansias el estreno de los capítulos.

Paul Stanley fue cuestionado sobre este tema en un reciente encuentro con medios de comunicación, quienes le pidieron su opinión sobre ¿Quién lo mató?, y esta fue la explosiva reacción del conductor de Hoy, quien no dudó en expresar de nuevo su incomodidad.

PAUL STANLEY ACLARÓ SU POSTURA SOBRE LA NUEVA SERIE DE PACO STANLEY, SU PAPÁ

Durante una reciente charla con varios reporteros, quedó evidenciada de nueva cuenta la molestia que Paul Stanley siente al hablar de ¿Quién lo mató?, pues en esta ocasión el famoso optó por dar una respuesta muy parca sobre esta serie:

“No pienso hablar nada de eso, no me interesa”

dijo Paul Stanley, contundente. La insistencia fue tal, que el presentador debió remarcar su postura antes de abandonar la entrevista de forma intempestiva. "No tengo comentarios. No sé ni qué decir, está de más hablar, la neta", señaló.

Es importante recordar que, aunque Paul Stanley sí participó en la etapa de preproducción de la nueva serie sobre su papá, abandonó el proyecto luego de presentar serias diferencias creativas con el equipo de Prime Video, como él mismo lo reveló en una charla.

“Al principio todo iba bien y le externamos a Amazon cómo queríamos contar la historia de mi jefe”, señaló; sin embargo, todo cambió cuando, al ver los primeros guiones, Paul descubrió que el tratamiento a la figura de su padre era muy diferente al que acordaron, por lo que decidió abandonarlo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA QUIÉN LO MATÓ?

El furor que ha despertado ¿Quién lo mató? ha ocasionado que muchas personas se pregunten cuándo se estrenará esta nueva serie sobre Paco Stanley. Afortunadamente, es sólo cuestión de días para que los suscriptores de Amazon Prime Video disfruten de esta esperada producción, que llegará a la plataforma de streaming el 24 de mayo.