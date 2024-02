Para Leslie Gallardo es muy claro: Lupillo Rivera tiene un romance con Thalí García por estas razones

Leslie Gallardo salió de La casa de los famosos 4, pero antes de decirle adiós al reality dijo algunas declaraciones sobre Lupillo Rivera y Thalí García que generaron controversia.

Los rumores de un posible romance entre Lupillo Rivera y Thalí García en La casa de los famosos 4 surgieron desde hace algunos días y se agudizaron luego de que el “Toro del Corrido” fuera nombrado líder de la semana y decidiera compartir la codiciada suite nada más y nada menos que con la actriz , quien está casada con Felipe Aguilar.

Leslie Gallardo fue entrevistada a su salida de La casa de los famosos 4 y, aunque muchos consideraron que la cercanía entre Lupillo Rivera y Thalí García podría deberse más bien a una estrategia, ella opina otra cosa.

Estas fueron las polémicas declaraciones de Leslie Gallardo que dieron bastante de qué hablar en redes sociales y alimentaron aún más la controversia que rodea a los inquilinos del reality show de Telemundo.

¿LUPILLO RIVERA ANDA CON UNA MUJER CASADA? ESTO DIJO LESLIE GALLARDO

Leslie Gallardo no quiere abandonar las polémicas a pesar de ya no formar parte de La casa de los famosos 4, y en una charla para La mesa caliente la influencer no dudó en declarar que “hay gato encerrado” en el tema de Lupillo y Thalí:

“Estoy de acuerdo con el amor de mi vida, Emilio Osorio , no sé si hay o no una relación (entre Lupillo y Thalí), pero de que hay gato encerrado, lo hay”, expresó la famosa.

“Si ustedes se ponen a observar cuando Lupillo le dio el beso a Maripily , la cara de Thalí es de desconcierto y de molestia. ¿Eso por qué sería si se supone que son amigos?”, consideró Leslie Gallardo.

El vínculo entre Lupillo Rivera y Thalí García se ha vuelto la comidilla del momento entre los internautas, aunque muchos consideran que más bien se trata de una estrategia que les permitirá conspirar a ambos para quitarse de en medio a varios enemigos en La casa de los famosos 4, ¿será?

LEE MÁS CHISMES DE LA CASA DE LOS FAMOSOS 4