Belinda y Amanda Miguel sorprenden con una impresionante interpretación de ‘El me mintió': VIDEO

Belinda y Amanda Miguel sorprendieron al mundo con un dueto que nadie esperaba, pero que todos necesitaban. El emotivo momento fue transmitido a través del programa Hoy y rápidamente se volvió viral en redes sociales, causando una ola de reacciones positivas.

En el video, se puede ver a la icónica cantante y compositora Amanda Miguel, de 69 años, frente al piano, interpretando uno de sus temas más emblemáticos, que además forma parte de “Mentiras, la serie”: “Él me mintió”.

Justo cuando la nostalgia se apodera del ambiente, Belinda se acerca y se une al coro de la canción , dejando claro que su voz era la indicada para revivir esta joya musical que marcó a generaciones enteras.

Así fue la mágica interpretación de Amanda Miguel y Belinda

El dueto ocurrió durante una reunión privada el jueves 10 de julio, en la que Amanda Miguel entregó a Belinda un disco de platino por el soundtrack de Mentiras, la serie, al haber superado las 100 millones de reproducciones del tema.

Pero la noche no terminó ahí. En un gesto que emocionó a todos los presentes, Belinda interpretó uno de los temas más amados del pop mundial: “My Heart Will Go On”, de Celine Dion, provocando una ovación entre los asistentes.

¿Cómo reaccionaron los fans ante el dueto?

Las redes sociales se llenaron de comentarios y aplausos tras la difusión del video en plataformas como TikTok e Instagram. Los fans no solo destacaron la potencia vocal de Belinda , sino también la química, respeto y complicidad que ambas artistas demostraron en el escenario.

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

“Siempre supe que Belinda es la mejor”

“Muchas felicidades. Respeto a Beli”

“Belinda, qué espectacular”

“Es que no es una copia… es en su tono y ambas son perfectas, solo en diferente tono”

Este inesperado dueto no solo celebró el éxito del soundtrack, sino que también unió a dos generaciones de la música latina en un momento que ya quedó para la historia.