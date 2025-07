¿Su vida estuvo en peligro? Revelan nuevos detalles sobre la batalla de Susana Zabaleta contra el cáncer

Hace unos días, salió a la luz un inquietante rumor sobre la salud de Susana Zabaleta, que habría estado lidiando con una lucha contra el cáncer. Pese a que desde ese momento la información se ha manejado con recelo y ella no ha querido hablar frontalmente del tema, trascendió la versión de Martha Figueroa, que afirma, la cantante sí estuvo lidiando con este padecimiento.

Martha Figueroa compartió detalles inéditos sobre Susana Zabaleta y su presunto diagnóstico de cáncer

Durante una de las últimas emisiones de su programa “Así se hacen los chismes”, Martha Figueroa habló de Susana Zabaleta y el cáncer que recientemente se dijo, le fue diagnosticado. De acuerdo con su versión, no se trataría de un hallazgo reciente, pues en realidad es una situación que tuvo lugar tiempo atrás y hasta ahora se habría hecho público.

Al respecto, la periodista de espectáculos señaló que a ella una persona cercana al ex de “la Zabaleta” se lo contó y le platicó de su tratamiento. Asimismo, según ha trascendido, este padecimiento no habría atentado contra la vida de la actriz de “Sexo, pudor y lágrimas”, aunque ahora mismo se desconoce el estado en el que se encuentra la enfermedad o si ya está completamente curada.

“Fíjate que yo lo supe por alguien cercano al padre de sus hijos, o sea Daniel Gruener. En su momento, supe cuando tuvo cáncer y supe mucho del proceso que iba viviendo día a día. Entonces, que yo sepa, sí (tuvo cáncer)”, explicó.

¿Francisco Céspedes mintió sobre el cáncer de Susana Zabaleta?

Por otra parte, Martha Figueroa dijo que, desde su perspectiva, Susana Zabaleta nunca dio a conocer que le diagnosticaron cáncer porque no quería que afectara la imagen imponente que siempre ha mostrado ante los reflectores. Sin embargo, defendió la versión que llegó a sus manos y detalló que las personas cercanas que han hablado de esto, como Francisco Céspedes al ventilar información por error, no están mintiendo.

“Tal vez no quiere que se sepa porque no quiere que sea un tachón en su historia. Ella siempre se ha manejado como una mujer fuerte y vital, pero yo te puedo decir que sí lo supe. Y me contaron incluso los detalles del día a día del proceso, entonces, creo que no están mintiendo quien dijo que sí”, concluyó la comunicadora sobre estos rumores, que trascendieron casi a la par de la ola de hate que recibió la soprano por haberse burlado del físico de Belinda.