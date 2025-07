Doña Lety ya tuvo su primera polémica con Wendy Guevara por preferir a Aarón Mercury sobre Aldo De Nigris

El destape de Aldo De Nigris como sexto habitante de La Casa de los Famosos México fue seguido por una transmisión en vivo conducida por Wendy Guevara y Marie Claire Harp.

Aldo llegó acompañado de Doña Lety, la polémica mamá de Poncho De Nigris. La señora Leticia Guajardo acudió para apoyar a su nieto, y de paso, generó polémica por sus comentarios sin filtro.

Durante todo el live soltó piedras contra el resto de habitantes, siempre poniendo en primer lugar a su amado nieto Aldo De Nigris.

En un momento del live, la producción abrió una encuesta para saber quién es el más galán de La Casa, entre los habitantes confirmados hasta ahora, y Aldo iba ganando.

A petición de Wendy, Marie Claire Harp dijo que votaría por Aldo y luego Aarón Mercury. Así que Wendy Guevara comenzó a soltar sus votos: “Yo pongo a Aarón Mercury, luego pongo a Aldito, y luego pongo...”.

Wendy ya no pudo terminar de decir sus votos, cuando la señora Lety la tomó por el brazo para sacudirla y decirle: "¡¿Qué te pasa?! ¿Cómo que Aarón Mercury?”.

A la señora no le gustó que Aarón fuera considerado más guapo que su nieto, y anotó: “Aarón Mercury ya lo conozco, ¡nada que ver! ¡Aldito número uno siempre!”

“Está perfecto como la gente dice, no como ellas dicen. Facundo nada qué ver, la verdad. Facundo es divertido, pero no...”, sentenció doña Lety, al referirse a que las votaciones favorecían a su amado Aldo

Al ver que no tiene filtros, Marie Claire Harp le pidió a doña Lety que aconsejara a Aldo para los Posicionamientos. “Yo no creo que vaya a tener muchos posicionamientos... Él que haga lo que él quiera. No sabemos cómo va a estar esa casa, cómo va a estar las personas, esperemos que sea mucha buena vibra como nos dio Wendy”.

“La casa pasada estuvo un poco depresiva, pero luego ya se compuso. A mí me gustaba Gala”, dijo.