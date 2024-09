¡No resistió! Esta es la pícara FOTO de Orlando Bloom y Kim Kardashian que sorprendió a todos

Para nadie es un secreto que las imponentes curvas de Kim Kardashian se roban las miradas en cualquier evento al que acude la socialité; sin embargo, en esta ocasión la cena anual Caring for Women tuvo un toque especial en donde hasta Katy Perry salió embarrada... ¡tremendo!

El más reciente escándalo viral de Orlando Bloom se desató luego de que un paparazzi lo captara con “los ojos en la masa”, ¡el actor no pudo evitar dirigir una mirada traviesa al mejor atributo de Kim Kardashian en pleno evento público! Lo peor de todo es que Katy Perry, su pareja, estaba justo a su lado.

En efecto, Orlando Bloom le dedicó una breve pero cachonda ojeada al trasero de Kim Kardashian con una expresión tan pícara que no dejó lugar a dudas; al parecer, ¡el actor disfrutó mucho del espectacular “panorama”!

Orlando Bloom no pudo evitar que la mirada se le desviara, ¡pilluelo! Steve Eichner/WWD via Getty Images

En medio de la lluvia de memes y reacciones que esta candente postal dejó en plataformas como X y Facebook, muchos se preguntaron cómo reaccionó Katy Perry a la controversia, ¿se separará de Orlando por su desliz?

¿CÓMO REACCIONÓ KATY PERRY A LA MIRADA QUE LE DEDICÓ ORLANDO BLOOM A KIM KARDASHIAN?

El escándalo y las especulaciones llegaron a tal grado, que Katy Perry aclaró de una vez por todas en el podcast de Elvis Duran su opinión acerca de la “travesura” de su pareja... su respuesta fue inesperada para muchos, pero obvia para la mayoría de la gente.

"¿Cómo podrías no verlo? Así que no veo la controversia”

"¿Cómo podría no hacerlo?”, expresó la cantante al asegurar que las curvas de Kim Kardashian son simplemente irresistibles para cualquiera: "¿Cómo podrías no verlo? Así que no veo la controversia”, señaló Perry.