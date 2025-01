La hija de Niurka Marcos presentó a su novia, pero aseguran que su mamá no la acepta por este contundente motivo

Como te comentamos en TVyNovelas, Romina Marcos rompió el silencio acerca de sus preferencias sexuales a finales de diciembre en el podcast “Deko en vivo”, programa donde confirmó que andaba de novia con Laura Salazar, una doctora e influencer con la que, aseguró, se lleva muy bien.

Desde esa explosiva charla que dejó a más de una persona con la boca abierta, Romina Marcos no ha dejado de subir ardientes fotos a sus historias de Instagram para demostrar cuánto ama a Laura Salazar y cómo son los momentos que comparte a su lado; sin embargo, los internautas se encargaron de recordar que podría haber un impedimento para la felicidad de la joven: ¡Niurka, su polémica mamá!

¿POR QUÉ NIURKA PODRÍA NO ACEPTAR A LA NOVIA DE ROMINA, SU HIJA?

A pesar de que Niurka siempre se ha mostrado abierta a apoyar a sus hijos Emilio y Romina en cada decisión que toman ya sea en el plano amoroso o profesional, en redes sociales se encargaron de recordar que, en algún momento de su vida, la doctora Laura Salazar le expresó su apoyo a una personalidad que no le cae pero para nada bien a la “Mujer Escándalo": ¡Maryfer Centeno!

¡Así es! Cuando Maryfer Centeno comenzó a ser blanco de críticas por asegurar que se podía bajar de peso a través de la escritura, Laura Salazar fue una de las influencers que defendió sus métodos, decisión que ahora podría traerle problemas con la mamá de su novia... o al menos esa es la intrigante teoría que los internautas se encargaron de propagar en las últimas horas.

En una ocasión, Maryfer Centeno sostuvo una fuerte pelea en vivo con Niurka que estuvieron a punto de llegar al contacto físico y por ello, aseguraron los entusiastas de la farándula, la apasionada relación de Romina Marcos y Laura Salazar podría llegar a su fin o, al menos, tener un importante obstáculo rumbo a la aceptación.

La doctora Laura Salazar aseguró, a través de un video de TikTok, que ella sí estaría dispuesta a aceptar a la grafología como una opción de terapia ya que no representa riesgos médicos serios y cualquier camino es bueno para llegar al bienestar de sus pacientes, ¿pero cómo crees que Niurka tome esto ?

¿CÓMO FUE EL AGARRÓN DE NIURKA MARCOS Y MARYFER CENTENO EN VIVO?

La pelea en vivo entre Niurka Marcos y Maryfer Centeno que los internautas se encargaron de revivir ocurrió en el 2023 en plena emisión de “La Saga”, el programa de Adela Micha en el que la grafóloga trabajó durante un tiempo.

Aprovechando que Marifer Centeno es tendencia, aquí un recuerdo de la arrastrada que le puso Niurka hace algunos ayeres. pic.twitter.com/PvsIeyn2iS — Hugo Lacavex (@HugoLacavex) November 28, 2024

A Niurka no le gustó para nada que la experta en lenguaje corporal armara un perfil de su personalidad supuestamente equivocado y estalló en cuestión de segundos: “Tú a mí no me vas a psicoanalizar, porque a mí me vale ma… lo que opines”, expresó la cubana mientras le daba la espalda a Centeno.

La gota que derramó el vaso fue cuando Maryfer Centeno dejó entrever que Niurka era portadora de alguna ETS (enfermedad de transmisión sexual), algo que la cubana no soportó... ¡casi hubo golpes, pero afortunadamente los ánimos se calmaron en el set!