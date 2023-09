José Manuel Figueroa responde a las acusaciones de Alicia Machado de haberla golpeado

Alicia Machado reveló que su exnovio, José Manuel Figueroa, la golpeó cuando eran novios hace 17 años.

Alicia Machado hizo fuertes señalamientos en contra de su expareja, José Manuel Figueroa, de haberla golpeado cuando eran novios.

“Esa persona... Sí, José Manuel Figueroa es un tipo exageradamente violento. A mí, nunca en la vida me habían levantado la mano, jamás. El hombre que golpea y violenta físicamente y mentalmente a una mujer es una enfermedad, el que está enfermo es él, no eres tú".

“El hombre que golpea a una mujer de esa manera, tiene dos gran problemas en su ser: un gran complejo de inferioridad, porque no puede ser igual de cabr... con otro varón, con otro macho, y son homosexuales, pero por su situación no pueden, su manera de sacar ese odio hacia esa energía femenina, es agredirla”, comentó la actriz venezolana en el reality ‘Secretos de las indomables’.

Asimismo, la ex Miss Universo indicó que el hijo de Joan Sebastian la amenazó de muerte

“De repente, el cuate, que además tiene una mano de este tamaño, de un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido cómo ese tipo no está preso. Este cuate se viene encima de mí y me empieza a dar patadas, en el suelo, con una bota de este tamaño”.

“Yo esto nunca lo había hablado, pero ya me vale madr. porque ¿ya cuántas veces más me va a amenazar de muerte? Lo primero que hizo fue amenazarme, fue llamar y decirme: ‘Voy a hacer que te saquen de México, voy a hacer que te quiten la residencia, voy a hacer que te deporten’”, recordó la también presentadora de 46 años de edad.

Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa la golpeó y la amenazaba de mu3rt3 😨 pic.twitter.com/Suq4DW8dLZ — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2023

Hace unos momentos, José Manuel Figueroa, de 48 años, respondió a los fuertes señalamientos de su expareja .

“Jamás (la golpeó), son fantasías, Alicia es Alicia, es su forma de ser. Si ella tiene testigos que vaya a denunciar, en vez de estar utilizando esta plataforma como bandera de mujer violentada para promocionar un reality show, eso es lo triste”.

“Se acercó su cumpleaños (de Alicia Machado), empezamos a planear su cumpleaños en Cuernavaca, una fiesta sorpresa. Ella cree que estaba hablando con una mujer, empezamos a discutir, partimos el pastel, está el mariachi y le dije que esta relación ya se acabó. Siguió la fiesta, al día siguiente en la mañana, le dije que ya no tenía nada que hacer en mi casa. Se molestó mucho, me tiró de golpes, agarró un cuchillo, destruyo unas dos o tres cosillas, llegó gente de ella y se la llevaron”, comentó José Manuel en entrevista en ‘Todo para la mujer’.

El cantante también señaló que su expareja lo amenazó de muerte durante una etapa complicada que estaba viviendo él por el asesinato de su hermano, Trigo Figueroa.

“Me amenazó de muerte, muy cerca de esa época habían matado a Valentín Elizalde, y ella tenía muy claro la situación que había pasado con Trigo, y me dolían las dos situaciones, me amenazó, pasó el tiempo, después me enteré que ella tenía una relación con una persona altamente peligrosa con la que tuvo un hijo”, agregó.