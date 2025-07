Martha Figueroa ofrece disculpas a Laura Flores y Lalo Salazar por contar chisme de su ruptura

La repentina ruptura entre Lalo Salazar y Laura Flores provocó que el público especulara sobre lo que realmente pasó, y aunque ella contó su versión de lo que pasó antes de que él se alejara, surgió una versión que aseguraba que ella lo persiguió “como loca”.

Así lo relató Martha Figueroa en su canal de YouTube, donde intentó agregar un poco de humor, pero ahora se dio cuenta de que sus palabras no fueron simpáticas para los involucrados.

“Yo lo que supe es que efectivamente se le puso como loca un día pero no de enfermedad de ‘ay, ayúdame’, sino que se le puso como loca de '¡te voy a matar! ¡Te voy a matar!’ Y que el otro corría y ella corría detrás”, fue lo que había dicho Martha Figueroa.

¿Cuál fue la declaración de Laura Flores sobre ese ‘altercado’ con Lalo Salazar?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Laura Flores recordó un episodio en el que se le bajó la glucosa y necesitaba comer algo rápido, por lo que se desesperó y pidió ayuda a Lalo Salazar; sin embargo, según el relato de la actriz, él le pidió que no le gritara, a lo que ella se disculpó.

Laura contó que, a partir de ese episodio, la comunicación se fragmentó y Lalo se alejó.

Pero lo relatado por Martha Figueroa no agradó a Laura Flores

Después de lo dicho por Martha Figueroa, sobre una posible demanda contra la periodista, Laura dijo a la prensa: “No es tan a la ligera. No tengo nada que decir. Si yo meto la pata, tengo que corregirlo. Sí me estoy asesorando legalmente. Me entristece cuando la gente no tiene escrúpulos”.

“Hay un límite que se rebasó y yo no puedo hablar del tema porque ya está en manos de un abogado. Todo el mundo está jugando al teléfono descompuesto. Es una acusación muy seria y no está bien”.

Así que Martha Figueroa decidió ofrecer disculpas

Aunque publica su programa los días jueves, Martha Figueroa decidió salir al aire en YouTube este miércoles 16 de julio para retractarse.

“Me comprometí a ofrecerle disculpas a Laura Flores”, comenzó Martha Figueroa, quien explicó que la intención de su programa en YouTube era fomentar un rato divertido libre de escándalos. “Pero de pronto es muy fácil irse al lado oscuro, y es fácil caer en ‘mira, esto nos va a dar más vistas’ o ‘mira, esto me contaron’, sin haber verificado correctamente las fuentes. Eso me pasó en el caso de Laura Flores”.

“No verifiqué las fuentes, y la fuente cercana a Lalo Salazar que me habló de la ruptura, donde me dijeron que hubo una escena donde ella lo perseguía, bueno, resultó que no era la fuente confiable que yo creía y que eso no sucedió. Quiero ofrecerle una disculpa a Laura primero, a Lalo Salazar también y a la gente que se sintió ofendida”.

“Yo soy responsable de lo que digo y publico, no de lo que publiquen los demás, ni cómo lo agrandan, lo cambian, mueven contextos, los alteran... Algún colega dijo que yo dije que Laura iba con un cuchillo persiguiendo a Lalo, eso es de tontos, decirlo y aumentarlo. Reconozco mi error, reconozco que cuando me contaron esta historia y me imaginé la escena, me dio risa y me pareció divertido comentarlo a manera de risa, pero desde luego que a la gente involucrada no le pareció tan gracioso como a mí”.