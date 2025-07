Ivet Playá reaparece y hace eco de las nuevas supuestas acusaciones contra Alejandro Sanz

En medio de la polémica que enfrenta el cantante español, Alejandro Sanz, con las nuevas supuestas acusaciones de abuso por parte de la cantante Nika, Ivet Playá fanática que lo señaló por grooming y manipulación, reapareció en redes sociales para dar su apoyo a la ex integrante del grupo OT2.

A través de sus historias de Instagram, Playá emitió un mensaje:

“Muchas fans ya sabíamos de ella y de su historia con Alejandro Sanz. Hace unos años, como fan, hubiera pensado que Nika era una oportunista por contarlo. Ahora, como mujer adulta, pienso que es tremendamente valiente porque salir a contar algo, por poco que sea, de una de las personas más poderosas e influyentes de habla hispana, es un riesgo que no todo el mundo está dispuesto a asumir”.

Estas palabras fueron acompañadas del repost a una entrevista que le hicieron a Nika y en donde narró que conoció a Sanz cuando tenía 15 años y “su relación no fue siempre profesional”.

¿De qué acusaciones habla Ivet Playá?

Las acusaciones a las que se refiere Ivet Playá fueron hechas por Nika, artista de 45 años que acaba de lanzar el tema Susi Okama (¿Sushi o cama?), en donde narra lo que vivió con un mánager que quería acostarse con ella.

Además de esa mala experiencia, la artista mencionó la relación que tuvo con Alejandro Sanz, con actualmente no habla y conoció cuando tenía 15 años de edad: “Yo le conocí con 15 años en Puerto Rico”, recordó Nika y explicó que fue cuando acompañó a su padre, que trabajaba en Iberia, a un concierto.

La cantante Nika dice que tiene 13 años que no se habla con Alejandro Sanz

“Muchos años después entablé una relación con él. Con mi familia he ido a conciertos, le he llevado una maqueta, le he avisado de que iba a hacer el casting de OT”, relató y afirmó que él simplemente le contestó que “muy bien, que suerte”.

La artista señaló que él “nunca” la ayudó, sino que le dijo que se lo “tenía que ganar” ella y le pareció una decisión “muy respetable” de la que se alegra: “Todo lo he hecho sola y no le debo nada a nadie”.

¿De qué acusa Ivet Playá a Alejandro Sanz?

De acuerdo con Playá, Alejandro le hizo pasar una experiencia emocionalmente destructiva. Sin embargo, no ha ofrecido hechos puntuales.

Con la reciente entrevista a Nika, Ivet Playá dejó entrever que la cantante también es una víctima de abuso emocional por parte de Sanz: “Bravo por tu valentía. Yo pasé por lo mismo y estoy de acuerdo en cada palabra. Gracias por hablar”, señaló en sus redes.