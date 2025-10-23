Maquillista señala a Elizabeth Álvarez y la acusa de malos tratos al trabajar en ‘Perfume de Gardenia’

“‘Oye, no quiero que me pongas nada que le hayas puesto a Kimberly’”, le habría dicho Elizabeth al maquillista.

El maquillista Héctor Huerta utilizó sus redes sociales para compartir su experiencia al trabajar con la actriz Elizabeth Álvarez durante las presentaciones de la obra ‘Perfume de Gardenia’, en La Paz y Los Cabos, ocurridas el 14 y 15 de octubre.

En su testimonio, Huerta relató una serie de incidentes ocurridos con Álvarez, quien forma parte del elenco de la puesta teatral.

El experto del maquillaje dijo que fue contratado para maquillar a varias integrantes del elenco, entre ellas Kimberly ‘La Más Preciosa’, Lola ‘La Trailera’ y la misma Elizabeth Álvarez. Huerta indicó que la esposa de Jorge Salinas pidió ser atendida en su camerino personal, sin embargo desde el inicio se mostró una actitud que él calificó como poco colaborativa.

@hectorhuertahh Si a ella no le importo portarse asi conmigo que no le hice absolutamente nada malo, solo maquillarla, yo tenia un sueño que era maquillarla y no es justo que un artita trate asi a una persona, no importa si es la señora de intendencia, si es una mesera o los que recogen la basura todos merecemos respeto Elizabeth Alvarez humildad y respeto es lo que te hace falta, por que ami me contrataron para maquillarte y nunca te falte el respeto aun que si te lo merecias, hasta que me viste llorando enfrente de todos, me soltaste. Imaginate que te contraten para maquillar a una artista y ese artista te trate super mal frente a todos (equipo de Perfume de gardenia) @elizabethalvarezoficial Gardenia ) Todavia perfume de gardenia me dejaron en un oxxo tirado con maletas y sin comprarme el boleto del barco simplemente nos dejaron tirados en una ciudad que nl conociamos y hasta la fecha la persona encargada de logistica no me responde. ♬ sonido original - Héctor Huerta Maquillista

“Le falta humildad, se portó irrespetuosa, me gritó enfrente de todos, nunca nadie en la vida me había tratado así, me gritó bien feo”, dijo el maquinista.

El maquillista compartió que Elizabeth habría llegado tarde a su cita de maquillaje, lo que generó complicaciones en el cronograma de preparación previo a la función.

“Se pasó de lanza. A las 4 de la tarde comenzábamos a maquillar a Elizabeth Álvarez, ella tiene su propio camerino, me dijo que la maquillara ahí. Me presenté y desde que comencé ella súper mala onda, llegó a las 5:40 pm cuando la obra empezaba a las 6 pm y se fue a mojar el pelo, pero se enojó porque no traíamos un peine especial”, relató Huerta.

Durante el proceso, Héctor señaló que la actriz expresó inconformidad con los productos utilizados, solicitó que no se aplicaran los mismos cosméticos que se habían usado con otras artistas, y cuestionó el profesionalismo del equipo.

“Luego me pregunta a quién maquillaste y le dije a Lola y a Kimberly, y me dice: ‘Oye, no quiero que me pongas nada que le hayas puesto a Kimberly’. Le dije está bien, quedó bien bonita, pero luego le puse unos brillitos y me dijo: ‘¿Qué crees que soy, una cabaretera?’, y se los quité”, destacó el maquillista.

“Pero cuando me salí, se quejó con quien nos contrató de que no éramos profesionales, que no traíamos todos los utensilios. Después ya me dijo: ‘Saca tus cosas’, pero ya no había tiempo. Le dije: ‘Oye, no me da tiempo, pero te dejo el maquillaje para que te haga tu retoque’”, añadió.

Pero la polémica aún no había terminado. Huerta se quedó para hacer retoques a las actrices, por lo que regresó al camerino de Elizabeth a recoger su maquillaje, pero al encontrarse con ella todo se salió de control.

"¿Qué te pasa? Te dije que no me gusta que se metan a mi camerino. ¿No ves que ahí dice Elizabeth Álvarez? Le dije: ‘Perdón, es que se estaban metiendo a tu camerino’, y ella me respondía: ‘Quita esa cara’ y ‘si se me pierde algo va a ser tu culpa’. Yo le intenté explicar que justo ya estaba por sacar mis cosas para que no entraran, y la verdad no fue mi intención. No tuve empatía, me puse a llorar enfrente de todos, y ella seguía gritándome, mientras había varias personas presentes”, acusó Héctor.

Contrario a lo vivido con Álvarez, el joven maquillista destacó el trato recibido por otros miembros de la obra, en especial de la actriz principal Aracely Arámbula, a quien describió como accesible y respetuosa.

