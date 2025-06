Luis Ernesto Franco reveló que quiso quitarse la vida tras ser víctima de abuso: los detalles

El actor Luis Ernesto Franco , conocido por sus trabajos en telenovelas como Señora Acero y Ingobernable , compartió un conmovedor video en Instagram en el que confesó que fue víctima de abuso sexual a los siete años. La revelación, hecha a través de carteles escritos a mano, ha generado gran repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

“A los 7 años fui abusado y viví con ese secreto toda mi niñez”, expresó el actor en el material publicado, donde también abordó otras experiencias dolorosas como el abandono parental, la depresión y un intento de suicidio durante su juventud. Su testimonio ha sido calificado como valiente y necesario por profesionales de la salud mental.

Del silencio a la sanación: la historia personal de Luis Ernesto Franco

Franco explicó que, tras el divorcio de sus padres, vivió momentos de desamparo emocional que lo afectaron profundamente . En su mensaje detalló que sufrió adicciones, ansiedad y pensamientos suicidas, y que durante años ocultó su dolor para “no cargar a otros”.

“He caído. He dudado. He sentido miedo... pero también he sanado”, escribió en una de las hojas que sostuvo ante la cámara. El actor también señaló que su proceso de recuperación incluye terapia psicológica y un compromiso profundo con su bienestar mental y emocional.

“Hoy quiero ser un ejemplo. No porque lo tenga todo resuelto, o por que sea mejor que alguien, sino porque elegí no rendirme. Porque entendí que el pasado no define, solo te prepara”, reflexionó.

“Si estás leyendo esto y sientes que no puedes más, te lo digo claro: SÍ SE PUEDE. No importa de dónde vienes. Lo que importa es qué haces con lo que te tocó vivir”, completó.

La dura revelación, y el apoyo del público y sus colegas

La publicación rápidamente se volvió viral y provocó una ola de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, colegas del medio artístico y organizaciones dedicadas a la prevención del abuso infantil.

Luis Ernesto también reflexionó sobre el impacto del silencio social: “Durante años me sentí culpable, como si yo hubiera hecho algo mal. Hoy entiendo que fui una víctima”, escribió. Su relato ha servido de punto de partida para un nuevo debate sobre masculinidad, trauma y salud mental en México.

En su mensaje final, Franco agradeció a quienes lo han acompañado en este camino y animó a otros a buscar ayuda sin vergüenza. “No somos lo que nos pasa. Somos lo que elegimos hacer con eso”, concluyó el actor, dejando una poderosa frase que ha resonado entre sus más de 1.5 millones de seguidores.

