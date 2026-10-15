Laura Zapata revive noviazgo de Thalía y Alfredo Díaz Ordaz, 20 AÑOS MAYOR que ella, ante polémica de Sasha

“A Thalía le faltaba papá, su papá se murió muy joven”.

Laura Zapata se sumó a las voces que han manifestado su inconformidad por la nueva serie de ‘Timbiriche’ y la forma en la que expone el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano.

El abuso del que fue víctima la intérprete le recordó la historia que vivió su propia hermana, Thalía con Alfredo Díaz Ordaz, quien era 20 años mayor que ella.

Zapata justificó el noviazgo de su hermana con el hijo del expresidente, indicando que tal vez buscaba una figura paterna, luego de que su padre muriera cuando ella era muy pequeña.

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“A Thalía le faltaba papá, su papá se murió muy joven, digo, cuando era ella una niña, entonces a lo mejor de alguna manera buscaba, no sé, no quiere decir que estoy diciendo que eso le pasó”, indicó Laura.

Luego, aclaró: “Muchas jovencitas que no tienen papá buscan una imagen paterna de un señor que las apoye, que las quiera, que las apapache”, abundando en que esto no es lo más recomendable.

Y sobre si vivió de cerca la relación de Thalía y Alfredo expresó: “Sí, yo la veía muy enamorada, pero es que las mujeres buscamos hombres poderosos y los hombres buscan mujeres jovenes para diseminar su semilla (...) yo veía a Thalía realmente enamorada, realmente muy contenta y Alfredo era una bellísima persona”.

Finalmente, Laura hizo énfasis en que aunque entre Thalía y Alfredo había 20 años de diferencia, no fue una relación de abuso ni manipulación, además la cantante de ‘Amor a la mexicana’ ya era mayor de edad.

¿Quién fue Alfredo Díaz Ordaz?

Fue productor musical e hijo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien se mantuvo en el poder entre 1964 y 1970.

Thalía conoció a Díaz Ordaz a finales de la década de 1980, cuando comenzó a desarrollar su carrera fuera de ‘Timbiriche’. Él participó en la producción de sus primeros discos como solista, entre ellos ‘Thalía’ y ‘Mundo de cristal’.

La relación profesional se convirtió en un noviazgo que, según reportes, duró alrededor de cuatro años.

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La pareja llegó a comprometerse, pero no se casó ya que Díaz Ordaz murió en diciembre de 1993, mientras Thalía grababa la telenovela ‘Marimar’.