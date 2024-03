Laura León se casa a los 71 años: ¿cuántos matrimonios ha tenido ‘La Tesorito’ y quiénes son sus hijos?

La vida sentimental de Laura León volvió a despertar interés luego de que “La Tesorito” revelara que se casará otra vez a sus 71 años, por lo que muchas personas se preguntaron sobre sus anteriores matrimonios, así como sus hijos.

Hace unos días, durante una charla con Telediario, Laura León conmocionó a sus fans al anunciar que le había dado una nueva oportunidad al amor , pues volverá a casarse y, tal vez, le ponga una pausa a su carrera musical para viajar al lado de su galán, del cual no se conocen muchos detalles.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar juntos y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”, reveló la famosa.

Esta noticia sirvió de pretexto para que los internautas indagaran un poco más sobre el hombre misterioso que logró flechar a la intérprete de “Mujeres engañadas” , aunque también para revivir algunas declaraciones que Laura León hizo sobre su esposo anterior y padre de sus dos hijos, un hombre de origen peruano: esto es todo lo que se sabe al respecto.

¿CUÁNTAS VECES HA ESTADO CASADA LAURA LEÓN?

Laura León es una persona muy celosa con su vida personal; sin embargo, en una charla con Ventaneando la cantante confirmó que estuvo casada una vez con Daniel Santalucía, un hombre de origen peruano con quien procreó a sus dos hijos: Yazckin, quien siguió los pasos de su madre en el mundo de la música, y Xcallotz, una joven que optó por llevar una vida alejada de los reflectores.

“Me casé muy jovencita, a los 16 años con Daniel Santalucía, el padre de mis hijos”

En la entrevista, Laura León reveló que se casó a los 16 años, muy joven, pero su matrimonio no duró debido a que su esposo no pudo lidiar con la fama que ella comenzó a tener:

“Me casé muy jovencita, a los 16 años con Daniel Santalucía, el padre de mis hijos, el que decidió divorciarse de mí porque no soportaba que fuera famosa”, expresó la cantante, quien en esa ocasión aceptó que había optado por tener compañeros pasajeros:

“Prefiero tener amantes, disfrutar mientras dure el amor, y cuando se acabe, cada quien por su lado, porque ya no vuelvo a permitir que nadie me rompa el corazón”, dijo en aquella ocasión.

Ahora, la historia de Laura León podría cambiar con la llegada de este nuevo conquistador, pues incluso “La Tesorito” aceptó que, por él, sí estaría dispuesta a abandonar los escenarios para vivir su historia de amor.