La poderosa lección que le dejó Diego Luna a Miguel Rodarte por este curioso gesto que tuvo en El tigre de Santa Julia

Miguel Rodarte El tigre de Santa Julia y le “arrebató" un importante papel a Diego Luna, ¿cómo reaccionó el actor?

El actor, quien actualmente se encuentra promocionando Sierra Madre, su proyecto más reciente que llega de la mano de HBO y el cual protagoniza al lado de la actriz Teresa Ia, acudió al programa de radio La Caminera para hablar de esta serie y, por supuesto, revelar algunas divertidas curiosidades acerca de su carrera.

Fue precisamente en un tema más personal, ya alejado de la serie Sierra Madre, que Miguel Rodarte sorprendió tanto a los conductores como a la audiencia con una increíble revelación: Diego Luna iba a protagonizar El tigre de Santa Julia, una de las películas más populares del llamado “Nuevo cine mexicano ”, pero al final él se quedó con el codiciado papel.

EL PAPEL QUE MIGUEL RODARTE “LE ROBÓ" A DIEGO LUNA

Fue durante la sección El cofre de preguntas súper trascendentales que Miguel Rodarte compartió una poderosa lección de humildad que le dejó Diego Luna y la cual le ha servido a lo largo de su carrera, esto luego de que Tessa Ia recordara durante la charla que su mejor amiga se quedó con un papel que ella ambicionaba mucho en la película Club sandwich.

“Yo iba como el mejor amigo de El tigre de Santa Julia; después cambiaron de opinión y decidieron ponerme a mí"

Al responder a la pregunta "¿Cuál fue un papel que hubieras querido hacer y no te eligieron?”, Miguel Rodarte se sinceró y aceptó que desde muy joven debió aprender a soltar los papeles para los que no fue elegido, sobre todo luego de que Diego Luna tuviera un noble gesto con él que no olvidó.

“Yo iba como el mejor amigo de El tigre de Santa Julia; ya estaba asignado, después cambiaron de opinión los productores y decidieron ponerme a mí (de protagonista)”, reveló Rodarte, quien dejó con la boca abierta a Fer Gay cuando le detalló que en realidad el protagónico iba a ser para Diego Luna.

LA CONMOVEDORA LECCIÓN QUE LE DEJÓ DIEGO LUNA A MIGUEL RODARTE

Miguel Rodarte aceptó que sí se sintió incómodo por “arrebatarle” el papel principal a Diego Luna, así que cuando ambos coincidieron en los Premios Ariel, él ya estaba preparado para todo menos para lo que realmente ocurrió: una enternecedora felicitación.

“Me dio una lección de entereza, de una nobleza absoluta, muy genuina y real”

El actor aseguró que, lejos de molestarse, Diego Luna le expresó todo su apoyo y no le hizo reclamos: “Me da mucho gusto que te hayas quedado con el personaje, qué chin..., vas con todo”, compartió Miguel que Diego Luna le dijo en aquella ocasión.

Para Rodarte, estas sencillas palabras de Diego Luna significaron una lección de humildad muy importante y, a partir de ahí, dejar ir papeles que no eran para él a pesar de ser muy deseados fue mucho más fácil:

“Me dio una lección de entereza, de una nobleza absoluta, muy genuina y real. Hasta la fecha la llevamos muy bien”, reconoció Rodarte, quien finalizó con un amoroso mensaje para Luna.

“No creo que a Diego le haya hecho falta El tigre de Santa Julia y a mí me hizo mucho bien. Donde quiera que estés Diego, te amo”, aseguró.