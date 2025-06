La inesperada respuesta de Vica Andrade a las acusaciones de Bárbara de Regil contra Memo del Bosque

La polémica surgida tras las declaraciones de Bárbara de Regil sobre un presunto intento de acoso por parte del fallecido productor Memo del Bosque generaron un debate público que involucra emociones, memoria y posicionamientos personales. En medio de ese entorno mediático, la conductora costarricense Vica Andrade, viuda del productor, decidió romper el silencio con un comunicado que ha llamado poderosamente la atención por su tono conciliador.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre Memo del Bosque?

La controversia comenzó a raíz de un episodio del reality show “Secretos de parejas”, donde Bárbara de Regil compartió una experiencia que vivió hace más de 15 años. Según narró, f ue citada por Memo del Bosque en su oficina para discutir un posible proyecto televisivo. Al momento de retirarse, aseguró que el productor intentó besarla sin su consentimiento.

“Me paré para despedirme y ahí se me aventó con la boca abierta. Yo me lo quité”, relató la actriz. “Tenía fotos de su mujer en el escritorio. Me fui y nunca me hablaron para nada”. La grabación del programa se realizó en noviembre de 2024, cuando Del Bosque aún vivía, pero fue transmitida meses después de su fallecimiento en abril de 2025.

La revelación provocó una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación, en parte por tratarse de un personaje muy querido en la industria del entretenimiento mexicano.

¿Cuál fue la reacción de Vica Andrade ante las acusaciones?

Vica Andrade, quien enfrenta el reciente duelo por la pérdida de su esposo, publicó en redes sociales un comunicado breve, pero firme, que deja clara su postura frente a los señalamientos de Bárbara de Regil. En el mensaje, expresó que ni ella ni sus hijos emprenderán acciones legales en contra de la actriz.

“Por medio del presente comunicado deseamos informar que por mi parte y la de mis hijos no habrá ninguna acción legal o demanda por las declaraciones hechas en días anteriores por la Sra. Bárbara de Regil. Solamente deseamos seguir adelante, sanando de la forma más tranquila nuestro proceso”, expresó Andrade.

También manifestó su decisión de no emitir más declaraciones públicas al respecto y cerró el mensaje con una cita bíblica: “Hasta donde dependa de ustedes, hagan todo lo posible por estar en paz con todos. Romanos 12:18”.

Vica Andrade utilizó sus redes sociales para aclarar la situación y pedir respeto INSTAGRAM

¿Por qué las declaraciones de Bárbara de Regil generaron tanta controversia?

El momento en que se hizo pública la experiencia relatada por Bárbara de Regil fue clave para la intensidad de la reacción. La muerte de Memo del Bosque ocurrió en abril de 2025, por lo que ya no puede responder directamente a las acusaciones. Algunos colegas y amigos del productor consideraron inapropiado que la actriz hiciera este tipo de declaraciones tras su fallecimiento.

Sin embargo, en entrevistas posteriores, la actriz explicó que nunca tuvo la intención de dañar la imagen de Del Bosque ni de aprovechar el momento para generar polémica. Según afirmó en el programa “De Primera Mano”, decidió hablar del tema para cerrar un ciclo personal.

“Viví una situación muy incómoda con este productor que me hizo sentir acosada en su momento (...) No hablo de esto para señalar ni para causar escándalo”, aclaró. También afirmó que no se atrevió a hablar antes por miedo a las repercusiones en su carrera.

#BárbaraDeRegil revela que perdió un papel por no dejarse besar del productor |



Durante el show ‘Secretos de Pareja’, Bárbara de Regil confesó que el fallecido Memo del Bosque se le abalanzó encima e intentó besarla luego de compartir con ella una nueva producción.#LaVibra pic.twitter.com/4HJEbcfvhD — La Vibra (@LaVibraUS) May 28, 2025

¿Qué papel tuvo el abogado de Vica Andrade en esta situación?

Previo al comunicado de Andrade, su abogado Guillermo Pous comentó a medios que existía la posibilidad de emprender acciones legales por daño moral si así lo decidía la familia de Memo del Bosque. No obstante, tras la publicación del mensaje en redes sociales, quedó claro que Vica Andrade optó por no judicializar la controversia y evitar prolongar el conflicto.

La decisión fue interpretada como una forma de proteger a sus hijos y mantener el enfoque en su proceso de duelo, al evitar que la polémica mediática interfiera con su vida personal.

¿Qué consecuencias ha tenido esta situación para Bárbara de Regil?

Hasta el momento, Bárbara de Regil no ha respondido directamente al comunicado de Vica Andrade. Sin embargo, en declaraciones previas, reconoció que lamenta no haber podido hablar con Memo del Bosque en vida, y que su intención al compartir su experiencia era enfrentar un episodio que la marcó en los inicios de su carrera.

“Quería que él supiera que lo dije, que no me dio miedo. No sabía que se iba a ir tan pronto, y eso me pesó”, comentó la actriz, quien también recordó un breve reencuentro con el productor durante la boda del actor Alexis Ayala en 2023, sin llegar a confrontarlo por respeto a Vica Andrade.