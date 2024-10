La hija de Susana Zabaleta reaccionó a los rumores de una boda con Ricardo Pérez: ¿qué dijo?

Elisabetha Gruener, la hija de Susana Zabaleta, reveló si su famosa mamá se encuentra en planes de boda luego de que la cantante revelara que su novio, Ricardo Pérez, le regaló un hermoso anillo

No quedó muy claro si se trató de un anillo de compromiso o no, pero la vistosa joya que Susana Zabaleta le presumió a los reporteros en el marco del Festival Internacional de Cine de Monterrey resultó ser una contundente pista que pronto se viralizó.

A pesar de que tienen una diferencia de edad de 30 años, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han logrado superar las críticas por su romance y, hoy por hoy, conforman a una de las parejas más estables en el mundo de la farándula, ¿se animaron a dar el siguiente paso?

TE PUEDE INTERESAR:

¿QUÉ DIJO LA HIJA DE SUSANA ZABALETA SOBRE UNA BODA CON RICARDO PÉREZ?

Fue en la alfombra roja de los premios ACPT 2024 que Elisabetha Gruener se dio un tiempo para hablar con los reporteros que se dieron cita en el lugar para preguntarle sobre uno de los temas virales más intrigantes de la farándula: ¿Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se casarán?

“Ricardo es un tipazo, creo que es una persona muy trabajadora, muy inteligente”

La joven se mostró visiblemente nerviosa al hablar de esto; de hecho, reconoció que ella tampoco sabe mucho de la posible boda de su mamá y por ello mantuvo el misterio: "¡Ay!... pues... mira, no puedo confirmar nada... ¡ay, sí!... no, no lo sé”, respondió a los medios que le insistieron.

Más allá de un matrimonio, Elisabetha se mostró contenta con el noviazgo de su mamá ya que, reveló, Ricardo Pérez se ha portado muy bien con toda la familia de Susana Zabaleta y eso generó que se ganara su cariño pronto.

“Ricardo es un tipazo, creo que es una persona muy trabajadora, muy inteligente, nos trata muy bien, la trata muy bien, y está padrísimo eso”, concluyó Elisabetha, ¿crees que Susana Zabaleta se anime a llegar al altar una vez más?