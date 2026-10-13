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Karina Torres causa preocupación tras revelar complicaciones por BIOPOLÍMEROS: “vuelve a brotar”

‘La Licenciada’ se inyectó hace diez años y ahora presenta la reaparición de un absceso en el glúteo.

Octubre 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
KARINA TORRES SE GRABÓ EN EL HOSPITAL.jpg

Karina Torres agradeció las oraciones de sus fans.

INSTAGRAM/karina.torrea

“¿Se acuerdan del absceso que me había salido? Pues qué creen... me ya me empieza a retoñar otra vez”.

La creadora de contenido y que obtuvo el tercer lugar en ‘La Casa de los Famosos México 4’ preocupa a sus seguidores al dar a conocer que le reapareció un absceso en el glúteo provocado por los biopolímeros que se inyectó.

Karina Torres tomó sus redes sociales y pidió ayuda en una transmisión en vivo luego de notar que la lesión “vuelve a brotar” semanas después de haber recibido tratamiento especializado en Colombia.

Y es que ‘La Licenciada’ se aplicó inyecciones hace más de una década, esto con la finalidad de aumentar el volumen de sus glúteos. Y aunque no había presentado ningún inconveniente fue en enero pasado mientras se encontraba de viaje en Grecia, esto como parte de su proyecto ‘Migajeras por el mundo’ que tuvo que interrumpir su estadía.

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“Me salió un absceso en la pompi izquierda y, como bien saben, hace 10 años me inyecté biopolímeros. No había tenido ningún inconveniente con ese tema. Sin embargo, todo se detonó en Grecia”, relató Torres en ese momento. Tras el episodio, la influencer buscó atención con especialistas en Colombia para frenar el avance de la infección.

Sin embargo, en un video reciente, Torres reveló que la preocupación regresó.

“¿Se acuerdan del absceso que me había salido? Pues qué creen... me ya me empieza a retoñar otra vez”.

Y agregó: “Yo creo y espero en Dios, le voy a pedir mucho a Dios que no se me complique lo de los biopolímeros”.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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En tanto, mientras define un tratamiento con su médico, advirtió que “tengo unos parches muy buenos que me ayudan a cicatrizar”.

Karina Torres
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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