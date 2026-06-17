Gaby Ramírez vive “una pesadilla” en disputa legal contra la otra Gaby Ramírez: “Me dijo: ‘Así me llamo y hazle como quieras’”

La actriz Gaby Ramírez revela el desgaste emocional y laboral que le ha provocado la disputa legal con la conductora de Imagen Televisión por el nombre artístico que comparten hasta ahora.

Aunque la actriz Gaby Ramírez asegura que el Indautor (Instituto Nacional del Derecho de Autor) falló a su favor, la batalla legal por el nombre artístico con la conductora de Imagen Televisión, Gaby Ramírez, ¡continúa!

En exclusiva habla del infierno que ha vivido por esta disputa desde hace ocho años, pues la situación le ha restado trabajo y emocionalmente ha sido muy desgastante, además de que ella lleva usando su nombre desde hace 28 años.

¿Cómo va el proceso legal por los derechos de tu nombre artístico?

Todavía continúa. Es un proceso muy largo y ha sido una pesadilla. Fíjate que yo, hace ocho años, primero me acerqué a ella —porque antes se llamaba de una forma y, de la noche a la mañana, hizo uso de mi nombre artístico— porque pienso que siempre hay que apoyar a las personas que van iniciando. Creo que hay que ser buenas compañeras, pero la respuesta de ella no fue nada positiva.

¿Qué hiciste?

Acudí a las autoridades junto con mi abogado para que hubiera una conciliación, es decir, para llegar a un acuerdo. Una conciliación no es obligatoria, se da si las personas quieren; puedes ir o mandar a un representante legal, pero ella no mandó a nadie ni tampoco asistió.

¿Cómo crees! ¿Qué te dijo cuando la buscaste de manera personal?

Me dijo: “Así me llamo y hazle como quieras”. Obviamente me quedé muy desconcertada porque yo siempre he tratado de ser muy buena compañera y respetuosa con todo el mundo. Pero bueno, al final, cuando no hay continuidad en la conciliación, se empieza un proceso legal, que por cierto ya lleva ocho años y es una pesadilla.

Hay registros desde 2024 Instagram / IMPI

Me imagino que ha sido muy desgastante...

Sí, porque he intentado llegar a un acuerdo de todas las maneras posibles. Me he acercado a compañeros, a gente que está cerca de ella, para que le hagan entender, porque es algo muy claro: mi nombre, Gaby Ramírez, es súper común, hay 20 mil, al igual que el de Lucía Méndez, por ejemplo, que es un nombre muy popular también. Si tus papás te ponen ese nombre, está bien, pero no lo puedes usar ni cantando, ni actuando, ni conduciendo. Puedes tener una cocina económica o un negocio de uñas que se llame Lucía Méndez, pero no puedes llamarte así en el mismo ramo. Eso es lo que la gente de repente no entiende: que mi nombre es una marca y lo he utilizado por casi treinta años en México e internacionalmente en novelas, películas y series. Yo llevo usando el nombre 28 años y ella ocho.

Y es que hacerse de un nombre reconocido en el medio artístico no es nada fácil...

Así es. Fíjate que cuando salí del programa A la cachi cachi porra me costó mucho trabajo, porque me decían Gaby Elizalde, Gaby Ramírez... Me confundían con Fabiola Campomanes o decían que era igualita a Mónika Sánchez. La asociación de la imagen con el nombre es complicada, y más que nada, hay regalías.

Es meramente protección de datos y de identidad. Ella ha contratado empresas de haters para que me bloqueen las cuentas... y no, por ahí no es. Yo siempre he sido una persona muy agradecida y pienso que, si actúas mal, te va mal.

¿Qué te dicen tus abogados?

He tenido muchísimos abogados, he gastado mucho dinero y también energía. Creo que es una situación muy fea tanto para ella como para mí. Nos afecta a ambas porque hay muchas empresas que dicen: “Ellas tienen problemas de nombre”. O también: “Quería a una y llegó la otra”.

Gaby Ramírez ha “vivido una pesadilla” en la disputa legal contra la otra Gaby Ramírez: “Ella me dijo: ‘Así me llamo y hazle como quieras’”