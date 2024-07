¿Gabriel Soto e Irina Baeva siguen juntos? La FOTO que confirma la situación actual de la famosa pareja

Los actores se han mantenido herméticos en torno a los rumores de su posible distanciamiento, por lo que la pregunta de cómo es su relación desató un intenso debate entre los internautas, quienes han sacado a relucir toda clase de teorías.

Es importante remarcar un importante asunto que podría ser determinante para comprender la supuesta separación de Gabriel Soto e Irina Baeva : ambos están involucrados en dos proyectos diferentes con una gran carga de trabajo, las obras El precio de la fama y Aventurera.

LA FOTO DE GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA QUE “CALMÓ LAS AGUAS”

Todo apunta a que Gabriel Soto e Irina Baeva están separados por motivos laborales, y es que recientemente se viralizó una foto de la pareja que demostraría que todavía sigue muy enamorada a pesar de los señalamientos.

Gabriel Soto e Irina Baeva se ven sonrientes en las imágenes. INSTAGRAM/perez_colunga

La pareja fue captada recientemente en una reciente reunión a través de Zoom en donde hablaron de un proyecto que impulsarán en conjunto. Como era de esperarse, el pantallazo que muestra a los actores de excelente humor y muy juntitos dijo más que mil palabras.

Fue el influencer Poncho Pérez quien compartió la impactante imagen a través de sus redes sociales y de inmediato desató el furor entre sus seguidores, quienes corroboraron que al parecer Gabriel Soto e Irina Baeva siguen juntos a pesar de las controversias.

Es importante recordar que la esperada boda entre los actores no ha ocurrido debido a que ha sido pospuesta en varias ocasiones por diversos motivos. Los rumores de una ruptura se vieron alimentados, por otro lado, por la enorme discreción de estas celebridades que últimamente no se han dejado ver juntas y no han emitido declaración alguna al respecto.