¡Fuerte! ‘Chiquis’ Rivera recordó cómo fue reencontrarse con su padre y reveló por qué quiso visitarlo en prisión

Con las emociones a todo lo que dan, la “Chiquis” Rivera habló acerca de cómo fue su insólita reunión con Trino Marín, su padre, quien está en la cárcel por cargos de abuso sexual. Y es que si bien fue algo que vivió hace ya varios meses, hasta el día de hoy tiene claras las sensaciones que le dejó volver a tener de frente al hombre que le dio la vida, pero que también la agredió de la peor manera que podría existir.

Chiquis Rivera reveló qué pasó en su reencuentro con Trino Marín, su padre

Poco antes de llegar al altar con Emilio Sánchez en julio pasado, Janney Marín Rivera, mejor conocida como “Chiquis”, se enfrentó a un oscuro episodio de su vida. Esto debido a que tal como recientemente confesó, tomó la decisión de visitar a su padre en la cárcel en la que se encuentra recluido desde hace varios años, pues lo consideró necesario para iniciar una nueva vida con su ahora esposo.

Así lo compartió durante un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, cuando aseveró en que si no ha mencionado mucho sobre esta cuestión, es porque sabe que se trata de algo sensible. “Me preocupa mucho platicar sobre este tema, es algo muy delicado, pero es parte de mi vida. Yo ya no quiero molestar la vida de él, quiero que esté tranquilo, pero sí era importante para mí tomar ese paso antes de casarme”, sentenció la cantante, que actualmente se desenvuelve como jueza de La Academia.

La hija de Jenni Rivera compartió que hace poco tuvo un reencuentro con su papá Getty

‘Sentí miedo': la dura confesión de Chiquis Rivera sobre la reunión con su papá

Pese a que ella tomó la decisión de visitar a Trino Marín y hablar con él, la intérprete admitió que no dejó de ser algo impresionante, pues la violencia que vivió por parte de alguien que debía cuidarla, no se olvida, sin importar cuánto tiempo pase.

“Sí fue algo muy fuerte, sí sentí miedo. Gracias a Dios, mi hermana estuvo conmigo”, señaló Janney, sin especificar cuál de las hijas de Jenny Rivera la acompañó a esta visita, pues cabe recordar, Marín también recibió una condena por abusar sexualmente de Jacqie Rivera.

Finalmente, señaló que todo valió la pena, ya que le permitió dar por concluido un capítulo que la marcó de por vida, y que si bien no borrará, sí le sirvió de manera personal. “Cuando lo vi fue algo muy raro. Yo sé que va a haber personas que no estén de acuerdo, pero cerré ese ciclo. Me sentí muy bien, sentí una paz tan bonita”, puntualizó, reiterando que, de alguna manera, considera que sus intenciones se cumplieron.