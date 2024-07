Fabiola Campomanes confirmó que está distanciada de Yolanda Andrade: ‘No he podido hablar’

Fabiola Campomanes se pronunció acerca de los problemas de salud de Yolanda Andrade

En las últimas semanas, la salud de Yolanda Andrade ha dado bastante de qué hablar en redes sociales luego de que la conductora sufriera una fuerte recaída que la llevó a la cama de nuevo e, incluso, propició que dejara de trabajar en Montse & Joe, programa donde fue reemplazada por Mariana Echeverría en lo que se recupera .

En medio de la lluvia de reacciones desatada por este delicado tema, llamaron la atención unas impactantes declaraciones de Fabiola Campomanes, quien durante años tuviera una relación cercana con Andrade que poco a poco se enfrió; ahora, ambas están distanciadas a pesar de que fueron buenas amigas en el pasado, ¿qué ocurrió entre ellas?

¿QUÉ PASÓ CON YOLANDA ANDRADE Y FABIOLA CAMPOMANES?

En una entrevista con diversos reporteros que se dieron cita en la alfombra roja de los Premios Aura, Fabiola Campomanes se tomó unos minutos para hablar de Yolanda Andrade y aceptar que no se hablan desde hace tiempo, por lo que ignora cómo se encuentra actualmente.

“No he tenido comunicación con ella, espero que esté muy bien. No he podido hablar con ella”, expresó de forma sincera la protagonista de la serie El juego de las llaves.

A decir de Fabiola Campomanes, ella y Yolanda dejaron de hablarse porque comenzaron a tener intereses diferentes y “por cuestiones de la vida”, pero descartó que estén enojadas; de hecho, aceptó que en caso de volverla a ver esto le causaría mucha alegría. “Si la veo me muero de amor por ella, pero no la he visto”, aceptó.