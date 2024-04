Montserrat Oliver habló sobre la salud de Yolanda Andrade y reconoció que su situación ‘no es vida’

La salud de Yolanda Andrade ha dado bastante de qué hablar en los últimos días luego de que sufriera una preocupante recaída sobre la que habló su amiga, Montserrat Oliver.

Como recordarás, todo comenzó cuando Yolanda Andrade reapareció con el parche en el ojo izquierdo que ya se había quitado y, ante la intensidad de los dolores que sufría, debió abandonar una charla con reporteros , por lo que se disculpó con ellos antes de alejarse del lugar.

Fue la periodista Inés Moreno, una amiga cercana de “Joe”, quien brindó más detalles sobre este nuevo revés en la salud de la presentadora y encendió las alarmas cuando detalló que Yolanda ya llevaba varios días “postrada” en la cama debido a los síntomas, aunque también dejó en claro que la famosa ya estaba en tratamiento.

Sobre este tema también se pronunció Montserrat Oliver, quien además aclaró los rumores sobre un video que “Joe” subió a su Instagram y en donde parece que se está despidiendo de sus seguidores , ¿qué dijo “Montse” sobre la salud de su amiga?

MONTSERRAT OLIVER HABLÓ SOBRE YOLANDA ANDRADE: “NO ES VIDA...”

Yolanda Andrade y su “video de despedida” preocuparon bastante a sus seguidores; es por ello que, en un encuentro con la prensa, Montserrat Oliver fue cuestionada sobre este tema y ella aprovechó para hablar sobre la alarmante situación de su amiga.

“Imagínense, ya tener un año con esta situación... híjole, no es vida, qué desesperación”

“Me chocan sus videos. No sé por qué hace esas cosas, no, no la he regañado, pero ya que me recordaste. Ahorita le voy a hablar y la voy a regañar”, expresó la conductora y modelo, quien aceptó que a ella no le agrada que su amiga suba esa clase de contenidos que sólo asustan a sus seguidores.

Por otro lado, “ Montse ” aseguró que aunque su expareja sentimental ya está mejor, sí ha presentado algunos episodios de dolor que la molestan bastante y se mostró triste por la situación de Andrade: “Es que imagínense, ya tener un año con esta situación... híjole, no es vida, qué desesperación”, expresó.

Montserrat Oliver concluyó con un mensaje de esperanza pues aseguró que, aunque su amiga sí está delicada de salud, ya dejó las adicciones y eso es algo positivo para ella: “Me encanta que ya no sea alcohólica”, aseguró.