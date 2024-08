¡Escándalo! Maripily Rivera anuncia a Carlos Gómez en su obra tras ganar ‘La Casa de los Famosos 4’: ¿qué pasó?

¿En qué estará pensando Maripily Rivera con esta maniobra?

Maripily Rivera se convirtió en la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’, y desde entonces ha comenzado una obra en solitario llamada ‘La casa de Maripily: se vale to’ en donde tiene invitados tanto de los exparticipantes del reality de Telemundo como otras estrellas. Sin embargo, un anuncio generó sorpresa: la puertorriqueña enfrentará a Carlos Gómez con Rodrigo Romeh.

Por si no lo recuerdas, Carlos y Romeh tuvieron un pleito dentro de ‘LCDLF’, que, de hecho, provocó la expulsión del entrenador fitness.

¿Qué pasó entre Rodrigo Romeh y Carlos Gómez?

Carlos Gómez fue expulsado de ‘La Casa de los Famosos 4’ después de agredir físicamente al influencer. La medida tomó por sorpresa a quienes veían el programa y a todos los participantes de esta.

Tras su salida, el exbeisbolista, expresó entre lágrimas: “Cometí un error, sin querer. (…) Siempre voy a estar del lado bonito y positivo que vivimos dentro de la casa”.

¿Por qué Maripily Rivera invitó a Carlos Gómez a su programa?

Maripily Rivera dice que ya perdonó a Carlos Gómez de la agresión hacia Rodrigo Romeh, y quiere demostrarlo con “acciones” en su programa.

“En esta obra he tenido a varios compañeros a los que he querido incluir, dándole una oportunidad de reconectar con el público. Con todos tuve diferencias en la casa y con todos he podido alcanzar una amistad. El perdón no puede ser de palabra, sino que se tiene que acompañar de la acción”, comentó la modelo puertorriqueña.

Sobre Carlos, dijo que a cualquiera le hubiera podido pasar, pues estar encerrado es difícil: “Ya pasó, lo superamos y aquí estamos”, comentó.

Así pues, esta será la primera vez que ambos famosos se verán las caras para enfrentarse y recordar el difícil momento que vivieron en ‘La Casa de los Famosos 4’. ¿Qué pasará?