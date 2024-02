¿Carlos Gómez golpeó a Rodrigo Romeh en LCDLF 4 o su expulsión fue un fraude? La Bebeshita pide ver el video

La expulsión de Carlos Gómez La casa de los famosos 4 dejó más preguntas que respuestas entre los miembros del equipo al que pertenecía el exfutbolista, e incluso La Bebeshita insinuó que hubo un fraude detrás de todo esto.

El hecho de que el momento exacto del golpe que recibió Rodrigo Romeh de manos de Carlos Gómez “El Cañón” se mantuviera en secreto durante varias horas desató toda clase de teorías tanto en redes sociales como al interior de la casa e incluso, de nueva cuenta, Telemundo recibió fuertes críticas por censurar algunos momentos clave del reality.

Sin embargo, la grabación finalmente salió a la luz; además, Carlos Gómez aceptó públicamente su culpa y así salió expulsado de La casa de los famosos 4 por decisión de “La Jefa"; por otro lado, las primeras imágenes del rostro hinchado de Rodrigo Romeh acabaron por confirmar la agresión.

Esto no fue impedimento para que La Bebeshita expresara algunas dudas sobre cómo ocurrieron los hechos e incluso exigió ver los videos exactos del golpe a Romeh pues, desde su punto de vista, hubo un fraude para perjudicar a su equipo.

La cara de Romeh hinchada después de que Carlos le haya dado un puñetazo #LCDLF4 pic.twitter.com/SPD0yOUjv9 — Frank (@feralzon) February 26, 2024

LA BEBESHITA EXIGE VER LOS VIDEOS DEL GOLPE A RODRIGO ROMEH; ALEGA FRAUDE EN LCDLF 4

Durante una plática con otro inquilino, La Bebeshita expresó sus dudas acerca de lo que pasó realmente entre “ El Cañón ” y Rodrigo Romeh, esto a pesar de que la decisión se tomó luego de que la producción del reality analizara cuidadosamente los videos originales.

“Podemos ver el video... eso está muy mal, eso (la expulsión repentina de Carlos Gómez) es desafiar la autoridad de la gente, están diciendo que somos mentirosos, que ‘La Jefa’ es mentirosa...”, expresó la influencer en la charla.

La Bebeshita se mantiene firme en sus convicciones, pues para ella, Rodrigo Romeh mintió sobre el golpe en su rostro para afectar al equipo contrario como parte de una estrategia sucia, por lo que el fraude, al menos desde su punto de vista, está claro.

Por otro lado, el video original de las declaraciones publicado en TikTok rápidamente se llenó de comentarios a favor y en contra de esta teoría:

“No existe video porque no hay golpe Telemundo lo hizo para olvidar lo de lupillo”, “Yo también no confío.. Con la pena... Esa casa ya debe terminar” y “Si Sofi dijo ‘apenas lo rozó, no fue un golpe en sí, o sea qué querían, sangre para creer?” son algunas de las reacciones de los internautas.