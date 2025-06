“Eres un sex symbol": el piropo que recibió Lalo Salazar de una famosa cantante tras romper con Laura Flores

El periodista y corresponsal de guerra Lalo Salazar fue nuevamente el centro de atención durante una emisión reciente del noticiero “Despierta”, en esta ocasión por un inesperado elogio que recibió de parte de la cantante María José, también conocida como “La Josa”. Este comentario surgió justo después de que se confirmara su ruptura con la actriz Laura Flores , lo que provocó una mezcla de risas, sonrojos y halagos en pleno programa en vivo.

¿Qué dijo María José sobre Lalo Salazar en el noticiero?

Durante una entrevista transmitida el martes 10 de junio, María José acudió al programa “Despierta” para promocionar su nuevo sencillo y anunciar sus próximas presentaciones en el Auditorio Nacional. Sin embargo, la charla tomó un giro inesperado cuando la intérprete de éxitos como “Me equivoqué” comenzó a hablar sobre sus íconos femeninos y terminó por lanzar un piropo que desató carcajadas entre los presentes.

Todo comenzó cuando Lalo Salazar le preguntó a la cantante si conocía a la actriz Farrah Fawcett , ícono de belleza de los años 70. La artista respondió que sí, y que además también se inspira en figuras como Donna Summer, lo que generó una conversación sobre generaciones y diferencias de edad.

En ese momento, María José sorprendió al periodista y al resto del equipo con un comentario inesperado:

“Lalo cree que tenemos gran diferencia de edad y no, Lalito… pero no te voy a comprometer, mi amor. Es que sí, Lalo se ha convertido en un sex symbol entre las señoras de 40 y 50”.

El comentario, cargado de simpatía y espontaneidad, causó la risa de todos los presentes en el foro, mientras Lalo Salazar —evidentemente ruborizado— no logró emitir respuesta alguna, lo que provocó aún más simpatía entre sus compañeros y el público televidente.

Siempre un gusto platicar con ustedes! Gracias por la entrevista ☀️ #Despierta pic.twitter.com/p3JbsaAJRN — Maria Jose Loyola (@lajosa) June 10, 2025

¿Quién es María José y por qué sus palabras causaron tanto revuelo?

Con una carrera consolidada en la música pop en español, María José es una de las artistas más queridas del panorama musical mexicano. Exintegrante de Kabah, se ha mantenido vigente como solista durante más de una década, consolidada como una figura carismática y directa.

El hecho de que ella, conocida por su personalidad fuerte y sin filtros, halagara en vivo a Lalo Salazar, un periodista tradicionalmente reservado, dio lugar a un momento genuino que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Muchos usuarios coincidieron con su apreciación, al destacar el atractivo sereno del periodista.

¿Qué dijeron sus compañeros sobre la propuesta de “La pecera del amor”?

Tras el piropo de María José, la periodista Danielle Dithurbide, compañera de Lalo Salazar en el noticiero “Despierta”, no dejó pasar la oportunidad de bromear y propuso que su colega participe en una nueva edición de “La pecera del amor”, aquel segmento de citas amorosas que se hizo popular en el programa “Otro Rollo” en 2002.

La idea fue celebrada en tono de broma por los presentes, y María José incluso alentó al periodista a aceptar:

“Usted, señora que está en su casa, dígame si sí o no. Lalo, mi amor, no más te estoy echando porras; que si no es ahora, no es nunca, Lalo”.

Pese a la efusividad del momento, Lalo Salazar prefirió guardar silencio y no hacer comentarios sobre su reciente ruptura con Laura Flores , con quien sostuvo una relación sentimental durante varios meses y cuya separación habría sido decidida por él.

¿Cuáles han sido las reacciones al respecto?

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. El fragmento del programa fue replicado en múltiples plataformas y generó toda clase de comentarios: desde quienes apoyaban la propuesta de un nuevo romance para el periodista, hasta quienes bromeaban sobre su recién adquirido estatus de “galán de noticias”.

Aunque Lalo Salazar no es una figura habitual en el mundo del espectáculo, su sobriedad, experiencia y perfil reservado lo han convertido en un rostro familiar y respetado dentro del periodismo mexicano. Este episodio, sin embargo, mostró una faceta distinta: más cercana, espontánea y accesible.

¿Por qué terminó Lalo Salazar con Laura Flores?

Hasta el momento, ni Lalo Salazar ni Laura Flores han dado declaraciones públicas sobre los motivos de su separación. Lo que sí se ha confirmado es que fue el periodista quien decidió terminar la relación, aunque los detalles se han manejado con discreción por ambas partes.

Este momento televisivo, marcado por el humor y el cariño, deja en evidencia que, más allá del ámbito noticioso, Lalo Salazar también ha conquistado al público por su carisma discreto. Y si se concreta la propuesta de “La pecera del amor” versión 2025, quizás no tardemos en verlo en un rol completamente distinto.