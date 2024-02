Enrique Guzmán habla sobre salud de Silvia Pinal: “Está delicada”

Mientras celebraba su cumpleaños en la conferencia de prensa de La caravana del rock & roll, Enrique Guzmán, la gran estrella de ese formato, habló de Silvia Pinal y comentó cómo se encontraba de salud la última diva del cine mexicano.

“He hablado con ella, está delicada, es una mujer más fuerte de lo que todos creemos. Hay unos periodistas que la han matado dos veces, pero puede que hasta viva más años que yo”, expresó Guzmán al ser cuestionado por uno de sus amores más polémicos.

En relación al testamento de Pinal, el cantante aseguró que no sabe si está incluido, pero se siente feliz con los hijos que procrearon juntos. “Pues a ver qué me deja, lo que sé es que me dejó dos hijos”.

Enrique Guzmán ha estado en el ojo del huracán por las acusaciones que ha recibido por parte de su nieta, Frida Sofía, quien lo señala de pedófilo. Sin embargo, el artista afirma que se encuentra muy bien en el plano emocional y que estas declaraciones no han podido derrumbarlo.