Ninel Conde entra a La Casa de los Famosos y responde si trae ‘bots’ que la siguen desde ‘Rebelde’

“El juego empieza a partir de que entras a La Casa. Adentro las reglas cambian, no me quiero predisponer, quiero ir con la expectativa”, dijo Ninel Conde.

Tal como lo aseguraban los rumores desde hace semanas, Ninel Conde es habitante de La Casa de los Famosos México. La confirmaron durante la conferencia de prensa para presentar el reality show que estrena este domingo 27 de julio de 2025.

El Bombón Asesino es uno de los rostros más famosos de esta tercera edición, pues comenzó su carrera desde los años 90 y ha participado en proyectos importantes como la telenovela Rebelde.

Es por ello que, desde que se confirmó como habitante, hubo quienes aseguran que tiene una ventaja, por contar de su lado con los fans de la telenovela “Rebelde”, donde dio vida a “Alma Rey”.

En plena conferencia, un periodista cuestionó al respecto a la actriz, sobre si sabe que la apoyarán los fans de “Rebelde”, al recordarla por su personaje.

“Lo que va a contar para la gente es a partir de la puerta de La Casa. Agradezco haber estado en ese proyecto, ganarme el corazón de muchos Rebeldes; Alma Rey es parte de mi esencia, pero lo que importa es cómo te manejes dentro de La Casa.

“Podemos tener carreras diferentes pero eso no ha sido a favor en el reality, el público ve lo que sucede dentro de La Casa”.

Ninel, ¿se va a portar bien o mal?

A Ninel Conde la han perseguido los escándalos durante años; sin embargo, ella siempre trata de esquivar las confrontaciones. Sin embargo, en La Casa de los Famosos México deberá ser parte del posicionamiento y encarar a quienes quiera fuera del concurso.

Es por ello que surge la duda sobre si será controvertida, con actitud de pleito, o preferirá la paz.

“Según yo relax. Me siento tranquila, tuve 2 años y medio de trabajar conmigo, me alejé un poco de los reflectores y vengo tranquila”, dijo Ninel Conde sobre su temperamento.

Ninel Conde no permitirá violencia dentro de La Casa

“Yo sufrí violencia física, psicológica y hasta el día de hoy verbal”, dijo Ninel Conde durante la conferencia de prensa.

Alguien le preguntó de qué forma va a posicionarse contra la violencia, un problema que en México afecta a las mujeres. Lo que hago como ciudadana, tampoco voy a ir a hacer campaña. Si sucede dentro de La Casa no permitiré ningún tipo de violencia. Puede haber intercambios de opiniones pero con una línea de respeto siempre. No me quiero predisponer”, dijo Ninel Conde.