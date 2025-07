“¡Qué pregunta de mie***!”: Cazzu explota contra la prensa al ser cuestionada por Nodal y Ángela Aguilar

El capítulo entre Christian Nodal y Cazzu parecía cerrado, pero el drama sigue generando titulares. Esta vez, fue la rapera argentina quien se convirtió en tendencia al estallar contra la prensa que insistía en cuestionarla sobre el nuevo romance de su expareja con Ángela Aguilar.

La ‘Jefa del trap’ se mostró visiblemente molesta e incómoda durante un reciente encuentro con los medios en Argentina, donde la insistencia sobre su pasada relación con Christian Nodal no cesó.

Cazzu fue interceptada por reporteros que, sin rodeos, le preguntaron: "¿Qué opinás de la relación entre Nodal y Ángela?”. Molesta por la insistencia y visiblemente incómoda, la intérprete de Mucha data respondió sin filtros:

“¡Qué pregunta de mie*!”**, lanzó antes de alejarse, dejando a los medios desconcertados por su reacción.

Cazzu perdió el control

La escena, captada por varios medios y viralizada en redes sociales, ha encendido el debate entre quienes la apoyan por defender su privacidad y quienes opinan que, como figura pública, debería mantener la compostura ante preguntas incómodas.

Esto ocurre a más de un año desde que su relación con Nodal llegó a su fin y a casi un año del matrimonio de él con Ángela Aguilar, en medio de persistentes rumores de infidelidad que marcaron su separación.

Y es que sin ningún tipo de consideración, Los reporteros argentinos le cuestionaron directamente si había “superado la infidelidad de Nodal y la polémica que se desató”, preguntando si “se superpusieron las relaciones” y si “te fue infiel”. Incluso le consultaron sobre el supuesto hate de sus fans a Christian Nodal y su hoy esposa.

Con una sonrisa irónica, Cazzu intentó evadir los cuestionamientos al principio, afirmando que no tenía idea de la supuesta información sobre el odio de los fans y pidiendo que la investigaran “por otro lado”.

“Qué pesado, qué pesado!”. Cazzu

Después, con un tono tajante, añadió: “¿Hay alguna pregunta que valga la pena responder? Creo que ya lo dije, todo lo que había que decir sobre esa situación… ¡Qué pesado, qué pesado!”. La artista manifestó su hartazgo con la frase directa que se ha vuelto viral, exigiendo “alguna pregunta que valga la pena responder”.

Anteriormente, Julieta Emilia Cazzucheli (nombre real de la artista) había desmentido las declaraciones de Ángela Aguilar, quien aseguró que “ningún corazón se rompió” tras la ruptura. Cazzu, madre de Inti, hija que comparte con Nodal, enfatizó que “se había roto más que un corazón y que no todos los involucrados eran adultos”, refiriéndose a su hija de menos de un año. La cantante aclaró que su relación terminó “de la noche a la mañana” y que, al preguntar si era por alguien más, le habían dicho que no.

Una ruptura aún bajo los reflectores

Desde que Christian Nodal hizo pública su relación con Ángela Aguilar, los reflectores se han centrado no solo en la nueva pareja, sino también en el impacto emocional que esto pudo tener en Cazzu, madre de la hija de Nodal.

A pesar de que la argentina ha sido reservada desde su ruptura, recientemente compartió mensajes en sus redes que fueron interpretados por sus fans como indirectas cargadas de nostalgia, empoderamiento y, por momentos, dolor.

Aunque ella ha evitado declaraciones directas sobre Nodal y Ángela, este nuevo episodio demuestra que la tensión sigue latente y que Cazzu no está dispuesta a tolerar invasiones a su espacio emocional, sobre todo cuando se trata de una etapa que claramente desea dejar atrás.

Las reacciones en redes

La frase “¡Qué pregunta de mier…!” rápidamente se convirtió en tendencia en X (antes Twitter), generando una avalancha de reacciones. Mientras algunos usuarios la celebraban por “ponerle un alto” a los medios, otros aseguraron que su reacción fue desproporcionada.

“Está en todo su derecho de no querer hablar de su ex, sobre todo si hay una hija de por medio”, comentó una usuaria. “La fama tiene un precio, si no quería ser famosa, que no se enamore de Nodal”, opinó otro.

Con una sola frase, Cazzu volvió al centro de la conversación mediática, esta vez por su reacción explosiva ante la prensa. Su estallido refleja el hartazgo de una mujer que, aunque artista, también es madre, expareja y ser humano. Lo que está claro es que la historia entre Nodal, Ángela y Cazzu aún está lejos de apagarse... y cada nuevo encuentro con la prensa podría avivar aún más el fuego.

Con todo y polémica, Cazzu ha avanzado con su vida y su carrera musical, enfocándose en el lanzamiento de su álbum Latinaje y una exitosa gira, con fechas ya agotadas en la CDMX y a punto de hacer sold out en otras ciudades como Monterrey, Puebla y Mérida. Su reacción explosiva refleja el hartazgo de una mujer que, aunque artista, también es madre, expareja y ser humano.