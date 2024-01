Andrea Legarreta reveló que intentaron hackear su WhatsApp, ¿cómo logró evitarlo?

Andrea Legarreta impactó a sus seguidores luego de que, a través de un video subido a su Instagram, denunciara que unos sujetos había intentado hackear su cuenta de WhatsApp; afortunadamente, logró evitarlo.

Los fraudes tecnológicos están a la orden del día en México, y no son pocos los famosos que han sido víctimas de este tipo de prácticas; ahora le tocó el turno a Andrea Legarreta, quien se dio cuenta a tiempo de lo que los delincuentes estaban intentando hacer.

Andrea Legarreta hizo un llamado a sus seguidores para que tuvieran cuidado al momento de brindar sus datos personales y contraseñas, pues podrían ser víctimas de hackers como estuvo a punto de ocurrirle a ella: esta es su historia.

ASÍ INTENTARON HACKEAR EL WHATSAPP DE ANDREA LEGARRETA

Andrea Legarreta compartió una grabación en sus instastories en donde relató una difícil experiencia que le tocó vivir recientemente:

“Oigan, les tengo que contar que hace unos minutos trataron de hackear mi WhatsApp, entonces les quiero contar cómo fue y por qué no lo lograron”, comenzó a narrar la conductora, quien reveló que gracias a la verificación de dos pasos implementada por la app logró evitar una tragedia:

“Le dicto el número, me lo vuelve a preguntar y se me hizo sospechoso…”

"(Un sujeto) me dijo que me querían entregar un paquete, y lo peor del caso es que sí había pedido un paquete y entonces que checara en mi mail un código que me enviaron, le digo que no me llegó nada”, aseguró Andrea Legarreta, quien luego de unos momentos detectó que algo andaba mal:

“Después me dice si a este número llegaban WhatsApp y le dije que sí, me pidieron dictarles el número, le dicto el número, me lo vuelve a preguntar y se me hizo sospechoso…”, relató la conductora de Hoy, quien ante las sospechas colgó.

Fue entonces que se dio cuenta de que su WhatsApp se estaba reiniciando, por lo que de inmediato pidió el nuevo código de verificación; de esta manera, impidió que los hackers se apropiaran de su cuenta.

El de Andrea Legarreta no es el único caso: en días pasados, otras celebridades como Andrea Rodríguez, Martha Figueroa y Linet Puente ya habían denunciado estas prácticas, por lo que hicieron un llamado a la prevención y a no dar datos personales a desconocidos.