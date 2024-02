El cantante de Los Daniels rompió el silencio: ¿estaba o no borracho en el festival Tertulia?

La primera edición del festival Tertulia arrancó con muchas expectativas pero una serie de incidentes acabaron por generar críticas, sobre todo por la controvertida presentación de Los Daniels, cuyo cantante se presentó presuntamente borracho.

El festival musical, que se celebró este sábado 17 de febrero en la Plaza Cívica de la Victoria, Puebla, fue anunciado con bombo y platillo por parte de los organizadores, quienes prometieron un cartel atractivo para todos los amantes del rock en español.

Debido a que se contó con la participación de bandas importantes como Molotov, Little Jesus, Porter, Los Amigos Invisibles, La Gusana Ciega, Elefante y Kinky, se esperaba que Tertulia se anotara un triunfo en este 2024; sin embargo, resultó ser todo lo contrario.

Atrasos y una mala organización fueron parte de las quejas expresadas por los internautas, quienes también criticaron el pobre desempeño de Los Daniels, una de las bandas más esperadas por los fans, debido a que Ismael, su vocalista, presuntamente subió al escenario en estado de ebriedad: ¿en verdad pasó eso? Esto dijo el cantante horas después.

¿QUÉ PASÓ CON LOS DANIELS EN EL FESTIVAL TERTULIA?

Los Daniels fueron víctima de la mala organización de los horarios en el festival Tertulia, por lo que debieron presentarse dos horas antes sin Ismael, su vocalista , quien sólo alcanzó a cantar las dos últimas canciones que la banda tenía preparada:

“Vengo corriendo, tuve un accidente. Vamos a tocar nuevamente para la gente, ‘Quisiera saber’ ”, se le escucha decir a Ismael, jadeando, en los videos que no tardaron en viralizarse .

Además de este retraso, la conducta de Ismael fue criticada porque se bajó los pantalones y le mostró el trasero a las cámaras en cierta parte del show; además, tras lanzarse al público, se tomó un vaso de cerveza que pertenecía a uno de los asistentes.

ISMAEL SALCEDO OFRECE DISCULPAS POR SU CONDUCTA: “NO ESTABA BORRACHO”

Ante la polémica que se desató por los videos de su controvertida participación en el festival Tertulia , Ismael Salcedo emitió un comunicado en el que aceptó que su conducta no fue la correcta, pero aclaró que no estaba ni drogado ni borracho, como muchos creyeron:

“Hice lo que pude, creí que sería divertido sobreactuar en el poco tiempo que me quedaba”

“Estoy bien, amigos, no estaba borracho y no consumo drogas, mucho menos peleé con mi banda, nos movieron el horario y yo no estaba listo”, aseguró el rocker.

“La banda se tuvo que adelantar y subir sin mí, llegué con mucha adrenalina entre el respetable público para tratar de rescatar el show al que solo le quedaban menos de dos temas”, señaló.

“Hice lo que pude, creí que sería divertido sobreactuar en el poco tiempo que me quedaba, por la carrera que me aventé llegué sin aire y me fue muy difícil cantar, la gente que estuvo ahí sabe que fue una actuación divertida. Nunca tuve la intención de ofender a nadie, incluso ya me puse en contacto con el chavo al que le quité su cerveza”, informó Ismael, quien aseguró que ya no se repetirán estas acciones, aunque consideró que fueron divertidas.

“Antes hubiera sido toda una actuación de un rocker, hoy me doy cuenta que ya no es así y con toda sinceridad pido una disculpa”, concluyó.

