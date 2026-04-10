Eduardo Yáñez: ¿Por qué la periodista Patricia Cuevas lo acusa de ROBO y quiere meterlo a la cárcel?

Esta semana se encontraron en los juzgados Eduardo Yáñez y la periodista Patricia Cuevas, luego de que hace dos años protagonizaron un zafarrancho que derivó en el presunto robo del celular de la reportera.

Ella no se quedó de brazos cruzados y emprendió acción legal. Los abogados de Patricia Cuevas, Alonso Beceiro y Mariana Gutiérrez, declararon que buscan que Eduardo Yáñez “sea ingresado al reclusorio por robo calificado”.

En tanto, Eduardo Yáñez dio la cara en compañía de sus abogados Manuel Garcia, Emiliano García y Erick Cruz, e insistió en que el asunto no debería haber llegado tan lejos. Y es que insiste en que, si bien le quitó el celular a la reportera en medio de la trifulca, al intentar regresárselo, ella no lo tomó.

La audiencia sobre el caso ante las autorizades se aplazó para el 7 de mayo próximo. Según el abogado de la periodista, si Yáñez no da la cara, se giraría orden de aprehensión en su contra.

¿Por qué acusan de robo a Eduardo Yáñez?

El asunto ocurrió hace dos años, durante un zafarrancho en una alfombra roja de una entrega de premios en el Teatro Centenario Coyoacán ocurrida en el verano de 2024.

Todo comenzó cuando Patricia Cuevas le preguntó a Eduardo Yáñez si había convertido su fe al cristianismo. Y es que un par de días antes, las redes sociales de un templo transmitieron imágenes del actor recibiento a Cristo y leyendo la Biblia.

El actor se molestó y comenzó la trifulca. Eduardo tomó el celular de Patricia Cuevas y varios medios como “Ventaneando” y el canal de YouTube de Ernesto Buitrón, captaron el momento exacto en el que lo toma y camina, mientras le decía a la periodista que “luego” se lo devolvería. Ella gritaba que se lo regresara en ese momento, pero no ocurrió.

Llegaron autoridades y desde ese momento, Patricia Cuevas amagó con demandar para exigir respeto. Es por ello que no sorprende que sí haya procedido legalmente, y en caso de que la justicia le dé la razón, Eduardo Yáñez podría enfrentar prisión por el presunto delito de robo calificado.