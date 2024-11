Murió de forma trágica querido payasito a los 17 años: Qué le pasó

El mundo de la comedia y el entretenimiento infantil está de luto tras el fallecimiento de Larry Flox, un joven payasito de tan solo 17 años que se había ganado el cariño de miles de seguidores en redes sociales gracias a su talento y carisma.

Trascendió extraoficialmente que el joven habría atentado contra su vida y, tras permanecer varios días hospitalizado, murió en la Ciudad de México.

Diversas figuras del medio artístico expresaron sus condolencias a través de mensajes conmovedores. Rizon, amigo cercano, escribió: “Vuela alto amigo, nos quedó pendiente nuestra ida al hospital a dar comida. Solo tú mismo sabías qué fue lo que tenías, hermano, y solo tú sabes por qué lo hiciste”.

Por su parte, Payasita Cienfuegos compartió su dolor en redes sociales: “Si me dicen cómo me siento en estos momentos, me siento triste 😢😭 por mi amigo Larrix Flowowe. Me dejó sola, hablaba con él 😭😭🕊️. Ay, ¿por qué tú?”.

La pérdida de Larry Flox ha dejado una profunda huella entre sus compañeros y seguidores, quienes recuerdan su alegría y la manera en que logró conectar con el público a través de su arte. Hasta el momento, sus familiares no han emitido declaraciones oficiales.