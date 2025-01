Protagonizó telenovela en Televisa... Y no lo quiere volver a hacer: Alejandra Espinoza se sincera

Hace un par de años interpretó a “Mariluz” en la telenovela “Corazón Guerrero”, pero Alejandra Espinoza no quiere volver a protagonizar un melodrama como lo hizo en 2022 para TelevisaUnivision.

La ganadora de la primera temporada del reality show “Nuestra belleza latina” gozaba de gran fama entre el público hispano en Univision, pero aceptó el reto de convertirse en protagonista en México.

Sin embargo, la experiencia que tuvo no es algo que quiera repetir, y ella misma confesó sus motivos.

A decir de Alejandra Espinoza, el ritmo de trabajo que experimentó en “Corazón guerrero” no es algo que la tuviera feliz. Y es que es sabido que los llamados que tienen los actores pueden durar horas, y ella no tenía la libertad para cubrir otras necesidades personales, como estar al tanto de su hijo.

En una entrevista para el canal de YouTube de Chente Ydrach, Alejandra Espinoza relató que había pedido al director que quería ir por su hijo a la escuela, debido a que ese día solo tenía que grabar una escena a las 6 de la tarde.

“Yo siempre he sido bien puntual, yo nunca llegaba tarde y él me dijo ‘no, es que luego me regañan, pero a lo mejor te puedo dejar ir antes del break’, porque el break era como a las 2 de la tarde”.

“Es que a veces te necesitaban para que estuvieses parada en la esquina de allá porque en la toma aparecías a lo lejos y a veces ni aparecías pero tenías que estar de alguna manera por si acaso, y esas eran las escenas que más duraban de grabarse y a veces ni siquiera salías. Pero este día son las 2 de la tarde y yo le pregunto ‘¿me puedo ir? (Y me dice)‘No, es que yo creo que tu escena viene antes del break’. Y atrasaron el break hasta las 3”.

Llegó la hora y no la habían requerido para ninguna escena, por lo que Alejandra recuerda: “Tenía un coraje y voy bien molesta y le dije una mala palabra, no me acuerdo qué le dije, y me fui al camerino. Estaba bien molesta. Y luego va él porque se sintió mal porque sabía y me dice ‘te puedes ir un ratito, pero regresas a las 6’.

A partir de ese momento, Alejandra supo que grabar telenovelas no era lo suyo:

“Fue el día que dije ‘nunca más’ y no por la producción, porque así son todas las producciones, es por mí porque yo no lo podría aguantar. A lo mejor si hubiese tenido 20 años…”.