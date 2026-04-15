Cruz ‘N’ le hizo pasar corajes a Alicia Villarreal en los juzgados a más de 1 año de pedir auxilio

Esta semana, Alicia Villarreal acudió al Palacio de Justicia en Monterrey, Nuevo León junto a su novio Cibad Hernández y su abogado Gerardo Rincón, para la audiencia de medidas cautelares contra Cruz N.

Sin embargo, se encontró con que su expareja, a quien acusó de violencia, no asistió a la audiencia.

Eso provocó el enojo de Alicia Villarreal, quien acusó a quienes deben hacer justicia, de no ser imparcial. Y es que la diligencia no pudo llevarse a cabo como estaba prevista, debido a que Cruz avisó a las autoridades que no podía presentarse porque su madre atraviesa problemas de salud graves.

Al salir, Alicia dijo a la prensa: “Pues nada más les quiero decir que aquí estoy en una audiencia más. El juez no fue imparcial… Yo solo les recuerdo que hace más de un año estuvo en riesgo mi vida y he estado siguiendo el proceso. Y estoy firme en lo que empecé hace más de un año”.

En tanto, la defensa de Alicia dijo: “Pues no se modificó nada debido a que el señor Cruz incumplió ya con las que se le habían puesto… en su momento se le pusieron las medidas cautelares más leves, es decir las más simples de cumplir, aun así, él no está interesado en someterse a la autoridad”.

¿Qué dijo Cruz?

En sus redes sociales, con un comunicado en Instagram, Cruz ‘N’ aseguró: