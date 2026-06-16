Carlos Speitzer y Alexa Martín viven un amor futbolero entre humor, nostalgia y reflexión

Con una mezcla de humor, nostalgia y reflexión, Carlos Speitzer y Alexa Martín estrenan en La Teatrería la obra “El día que México ganó el Mundial”, que utiliza el futbol como metáfora para explorar la crisis de pareja.

Alexa Martín, quien da vida a Bárbara, subrayó que el montaje desea dejar una profunda reflexión. “Considero que hay muchas Bárbaras en el mundo pasando por esta situación (el divorcio) y la vida me dio la oportunidad de poder hablar y levantar la voz para que muchas puedan salir de una relación en la que ya no están contentas, el entender, como lo dice el texto de la obra, que todo tiene un principio y un fin, también el amor (...).

Evidentemente hablamos de futbol y se recorre la obra por diferentes épocas, en donde se van tocando diferentes momentos del futbol, habrá gente que ya conozca los datos y gente que conozca los datos en la obra como me ha pasado a mí (...), entonces me gusta que el título te desvíe, que sea un título distinto a lo que está pasando en la historia”.

Alexa y Carlos ya se conocían, por lo que trabajar juntos ha sido muy reconfortante: “Ha sido una dinámica muy afectiva entre todos, y eso no pasa todo el tiempo, y había que aprovechar esta oportunidad, el contar la historia de una pareja que se encuentra aparentemente en sus últimos segundos y desmenuzar el por qué llegaron hasta ahí”.

Carlos considera que su personaje lo ha llevado a la reflexión como pocos lo han hecho a lo largo de su carrera.

“Este personaje me está planteando reflexiones que no me había hecho con ningún otro personaje, puede tener que ver quizás con cosas propias de la edad, con que la relación que vivo hoy en día ya mucho más formal, cuestionándome que si yo el día de mañana no quisiera encontrarme como mi personaje, qué tengo que empezar a atender con mi pareja y con mi persona”.

Siguiendo en el terreno personal, Alexa compartió una anécdota que conecta su historia de vida con el futbol. “Yo conocí a mi esposo (Erick Chapa) intercambiando stickers del Mundial de 2014, éramos hermanos en una novela, y ahí nos conocimos en el intercambio”.

Carlos también recordó una vivencia ligada a su pasión por el futbol, en especial a su equipo favorito, el América. “Aquella final que le ganamos al Cruz Azul, que van varias, aquella con el gol del buen Moy; mi hermano (Alex Speitzer) y yo estábamos sufriendo, nos veíamos rezando cada uno por su lado y cuando cae el gol fue una euforia indescriptible”.

Aprovechando el título de la obra, les preguntamos qué creen que pasaría si México ganara.

“Mi hijo se volvería loco, México saldría a las calles, me daría miedo el caos que pudiera pasar”.

En tanto, Carlos reflexionó sobre la pasión futbolera en México y lo que ha cambiado con el tiempo. “Futbolísticamente se perdió desde hace mucho el deseo, no hay estas generaciones que antes existían que definían muy claro lo que era el futbolista mexicano, y estoy hablando puntualmente de gente como Cuauhtémoc Blanco, El Matador, Márquez... futbolistas con garra que se morían hasta el último momento. Si México ganara esperaría que se llenara mi restaurante, regalaría shots para todos y me pondría muy feliz, pero no sé si es algo que nos vaya a tocar”.