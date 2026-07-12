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Belinda Urías

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Famosos
Belinda Urías regresa al género regional mexicano con su programa “Más grupero”
La conductora regresa al género donde la veíamos en Bandamax y nos cuenta cómo logra compaginar su trabajo en pantalla con su labor como mamá
Julio 12, 2026
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Edson Vázquez