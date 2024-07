Revelan cómo reaccionó Gloria Trevi a los rumores de la supuesta muerte de Sergio Andrade

Tras la controversia que generó el supuesto fallecimiento de Sergio Andrade, han surgido varias versiones apuntando a la posibilidad de que se traté únicamente de un rumor. Estos han sido alimentados por el silencio de la familia del productor, quienes no han emitido ni una sola palabra al respecto, aumentando así las expectativas sobre el tema.

De igual manera, diversas personalidades que en algún punto de su vida estuvieron involucradas con él han preferido mantenerse al margen. Tal es el caso de Gloria Trevi, quien recientemente fue abordada con esta teoría y tuvo una inesperada reacción que dejó más dudas que respuestas.

Qué dijo Gloria Trevi sobre el presunto fallecimiento de Sergio Andrade

Desde que dieron por finalizado cualquier tipo de vínculo y relación, tanto personal como profesional, Gloria Trevi tomó la postura de no volver a hablar directamente de Sergio Andrade. Esto a pesar de la insistencia con la que muchas veces es abordada por los medios, en el afán de obtener nuevas declaraciones del tema.

El aparente deceso de su exrepresentante no fue la excepción, pues recientemente se le preguntó de manera directa si ya estaba enterada de la noticia y si tenía alguna opinión al respecto. No obstante, su reacción no fue la esperada por las cámaras, pues de nueva cuenta recibieron un crudo rechazo a hablar de este asunto. A pesar de que le hicieron la pregunta en repetidas ocasiones, Trevi se limitó a responder otras cosas y no prestarle ningún tipo de importancia a este suceso.

Qué se sabe de este supuesto deceso

Es importante recordar que hasta el día de hoy, no existe información certera ni de Sergio Andrade, ni de su supuesta muerte, ya que de momento todo se trata únicamente de suposiciones y rumores. Por lo que es necesario esperar a que en caso de que sea falso, Andrade, de viva voz, se decida a desmentirlo; o bien, si realmente murió, que su familia o personas cercanas se encarguen de hacerlo oficial.