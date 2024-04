Así fue la explosiva reacción de Lupillo Rivera tras la eliminación de Ariadna Gutiérrez en LCDLF 4: VIDEO

Lupillo Rivera echó gritos y aplausos cuando vio que Patricia Corcino regresaba a LCDLF 4 y no “su amada” Ariadna Gutiérrez

Ariadna Gutiérrez se convirtió en la duodécima eliminada de La Casa de los Famosos 4, dejando atrás el sueño del gran premio final. Su salida, aunque sorpresiva para algunos, no fue lo que más llamó la atención, sino la peculiar reacción de Lupillo Rivera.

En la gala del lunes, Gutiérrez y Patricia Corcino se enfrentaron en la última ronda, siendo la colombiana quien finalmente tuvo que abandonar la casa. Visiblemente nerviosa, felicitó a la presentadora de TV con un mensaje de apoyo: “Bueno, felicidades, felicidades, felicidades. Go, go, go... Ven acá, diles que se mantengan fuertes”.

Sin embargo, las cámaras captaron la atención de los espectadores al enfocar la reacción del resto de los participantes, donde Lupillo Rivera se convirtió en el centro de la controversia.

A pesar de haber expresado interés por Ariadna semanas atrás, Rivera estalló en gritos y aplausos cuando Patricia Corcino regresó a la casa. Muchos interpretaron su reacción como una celebración por la eliminación de Gutiérrez, quien pertenecía al “cuarto Tierra”, que ahora es rival suyo.

Espero que no se les olvide como este FALSO juraba amor por Ariadna, que la iba a llevar a la final y ahora está celebrando la salida de Ariadna junto a la gente que tanto quiso destruir, es un HIPÓCRITA Y MANIPULADOR, pero ya le va a tocar su turno.#LCDLF4 pic.twitter.com/YEoeLGEbel — Yeudi Quintanilla (@MrYeudi) April 16, 2024

Algunos comentarios fueron: “Y Lupillo ahora, como Ariadna no le hizo caso, es enemigo de ella”, “Se fue la real ganadora”, “Tenía todo para dar un buen show”, “Se ve súper ardido”, y “Qué reacción para dar miedo, hasta Geraldine se queda sorprendida de esa reacción”.

Lupillo Rivera lloró tras la discusión con Rodrigo Romeh

La polémica había comenzado días atrás. Después de la acalorada discusión del domingo 14 de abril, el influencer Rodrigo Romeh acusó a Rivera de maltratar a la modelo, lo que provocó que el cantante se encerrara en su habitación y rompiera en llanto.

Entre lágrimas, Rivera expresó su arrepentimiento: “La regué, cometí el error de poner los ojos en una muchacha. Cuando ustedes me dijeron que no, la regué".

Romeh, Ariadna y Lupillo tenían historia. Resulta que el cantante sentía emociones fuertes por la modelo, pero ella lo rechazó, y se refugió en la amistad del influencer, algo que, por supuesto, enojó al músico.

Con la salida de Ariadna Gutiérrez y las nuevas alianzas que se han formado entre los “cuartos”, la recta final de La Casa de los Famosos 4 promete ser llena de sorpresas y emociones fuertes.

